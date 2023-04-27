«Шеффилд Юнайтед» вышел в АПЛ

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Вест Бромвич чемпионшип Пол Хекингботтом Футбол

«Шеффилд Юнайтед» досрочно вышел в АПЛ.

В 44-м туре Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0.

Команда тренера Пола Хекингботтома занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 85 очков, и уступает лишь «Бернли», который ранее уже поднялся в Премьер-лигу.

Отрыв «Шеффилд Юнайтед» от 3-го места составляет 7 очков, команда имеет один матч в запасе.

Таким образом, «Шеффилд Юнайтед» обеспечил себе прямой выход в АПЛ на следующий сезон.

В высшем дивизионе Англии «клинки» в последний раз играли в сезоне-2020/21 и заняли 20-е место.

Фото: twitter.com/SheffieldUnited

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11 комментариев

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Михо
Поздравления конечно, но на Скай Премьерлига показывали это, вместо Сити Арсенал
+4
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+4
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Today I feel Qatari
Ответ Brigant
3 командой не плохо было бы видеть Сандерленд
За Каррика и Миддлсбро!
+3
0
+3
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Dastanation
Ответ Михо
Поздравления конечно, но на Скай Премьерлига показывали это, вместо Сити Арсенал
я смотрел по BT Sport
+1
0
+1
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закрыт по беспределу
Ну с возвращением
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Dexter Dallas
Эхх помню даже хорошо играли в прошлый заход в апл. Правда потом по наклонной пошли
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London.is.blue
Хозяева МЮ возвращаются.
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Today I feel Qatari
Ответ П.Е.К.К.А величия
Да команда лифт что уж там, в следующем сезоне снова вылетят
Не факт, обычно такие невзрачные команды хорошо умеют выживать. А вот шиповские доминаторы типа недавнего Норвича Фарке не могут перестроиться и не понимая почему на уровне АПЛ в их попытках красивого футбола у них не работает то, что так хорошо работало в шипе быстро вылетают обратно. Так что я бы и нынешнему Бернли дифирамбов пока не пел
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Axmat Cecenov
Ответ Brigant
3 командой не плохо было бы видеть Сандерленд
Да там сейчас плейофф попадает шикарные , маленькие клубы. Единственный у Норвича есть ещё шанс заскочить, надеюсь небудет
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stason79
Ответ Brigant
3 командой не плохо было бы видеть Сандерленд
только Лютон, только хардкор
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