«Шеффилд Юнайтед» вышел в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» досрочно вышел в АПЛ.

В 44-м туре Чемпионшипа « » обыграл «Вест Бромвич» со счетом 2:0.

Команда тренера Пола Хекингботтома занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 85 очков, и уступает лишь «Бернли», который ранее уже поднялся в Премьер-лигу.

Отрыв «Шеффилд Юнайтед» от 3-го места составляет 7 очков, команда имеет один матч в запасе.

Таким образом, «Шеффилд Юнайтед» обеспечил себе прямой выход в на следующий сезон.

В высшем дивизионе Англии «клинки» в последний раз играли в сезоне-2020/21 и заняли 20-е место.

Фото: twitter.com/SheffieldUnited

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол