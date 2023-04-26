Фердинанд об игре Уолкотта против «Арсенала»: «Саутгемптон» внизу таблицы, а Тео говорит: «Запомните мое имя и уважайте то, что я сделал для клуба»

Рио Фердинанд высказался о том, что Тео Уолкотт забил своему бывшему клубу «Арсеналу».

Уолкотт, бывший вингер « », ныне играющий за «Саутгемптон», забил лондонцам в матче . Игра завершилась со счетом 3:3.

« » находится на последнем месте в таблице, а говорит: «Слушайте, я собираюсь дать пощечину своей бывшей команде, они не могут со мной справиться».

Вы много пренебрегали Уолкоттом. А здесь он возвращается и говорит: «Запомните мое имя и уважайте то, что я сделал для клуба. Сейчас я собираюсь вам это показать.

Он вышел и ответил взаимностью на то, как с ним обошлись. Потрясающе», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

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