Фердинанд об игре Уолкотта против «Арсенала»: «Саутгемптон» внизу таблицы, а Тео говорит: «Запомните мое имя и уважайте то, что я сделал для клуба»

Теги Рио Фердинанд Тео Уолкотт премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон Футбол

Рио Фердинанд высказался о том, что Тео Уолкотт забил своему бывшему клубу «Арсеналу».

Уолкотт, бывший вингер «канониров», ныне играющий за «Саутгемптон», забил лондонцам в матче АПЛ. Игра завершилась со счетом 3:3.

«Саутгемптон» находится на последнем месте в таблице, а Тео Уолкотт говорит: «Слушайте, я собираюсь дать пощечину своей бывшей команде, они не могут со мной справиться».

Вы много пренебрегали Уолкоттом. А здесь он возвращается и говорит: «Запомните мое имя и уважайте то, что я сделал для клуба. Сейчас я собираюсь вам это показать.

Он вышел и ответил взаимностью на то, как с ним обошлись. Потрясающе», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

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5 комментариев

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Barry
Так вроде все фанаты Арсенала уважают Уолкотта В первый раз слышу, что бы им кто-то пренебрегал.
+12
0
+12
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<~Inter~>
Ответ Barry
Так вроде все фанаты Арсенала уважают Уолкотта В первый раз слышу, что бы им кто-то пренебрегал.
Да и сам клуб столько возился с ним и верил до последнего
+4
0
+4
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А.Э.РАСИМ
Горд, что пишу историю клуба.(c)
+1
0
+1
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Jazzzz
Фанаты Лидса о Рио: «Ты был посланником! Предсказывали, что ты поможешь победить тьму, а не примкнешь к ней!»
+2
-1
+1
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AminO2
Так и было. Точный разбор.
0
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0
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