Галлахер интересен «Боруссии». Хавбек «Челси» оценивается в 50 млн евро
Конор Галлахер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, полузащитник интересен «Боруссии» Дортмунд. Клуб Бундеслиги следит за ситуацией, но пока переговоров нет.
Хавбек сборной Англии оценивается в 50 млн евро.
В текущем сезоне Галлахер провел 28 игр в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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