Галлахер интересен «Боруссии». Хавбек «Челси» оценивается в 50 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Конор Галлахер Футбол

Конор Галлахер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, полузащитник интересен «Боруссии» Дортмунд. Клуб Бундеслиги следит за ситуацией, но пока переговоров нет.

Хавбек сборной Англии оценивается в 50 млн евро.

В текущем сезоне Галлахер провел 28 игр в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Los Galácticos
Боруссия его бы апнула а потом обратно перепродаст в АПЛ за 100 млн, привычная для них схема :)
+10
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Жирный Лукаку
Ответ Милан 737..
Купить Мудрика за 100 и продать Маунта за 50 это конечно просто гениально ! 🤦‍♂️🤡 ...
Клоуны – плюсодрочеры без знания матчасти и понимания рынка. Где же вы эту цифру в 100 взяли и мусолите?
+10
-5
+5
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Grime Font
Ответ Жирный Лукаку
Клоуны – плюсодрочеры без знания матчасти и понимания рынка. Где же вы эту цифру в 100 взяли и мусолите?
Всё так. 70+30 - это не сто.
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oopsmikki
Вообще-то Плеттенберг про Галлахера написал
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Shuller18
Посмеюсь над уровнем БЛ, если Галлахер там выйдет на ведущие роли. Абсолютно средний игрок так-то
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Ринчар_1988
Ответ Жирный Лукаку
Клоуны – плюсодрочеры без знания матчасти и понимания рынка. Где же вы эту цифру в 100 взяли и мусолите?
Имя у тебя зачетное)))))))(
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