Галлахер интересен «Боруссии». Хавбек «Челси» оценивается в 50 млн евро

Конор Галлахер может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, полузащитник интересен « » Дортмунд. Клуб Бундеслиги следит за ситуацией, но пока переговоров нет.

Хавбек сборной Англии оценивается в 50 млн евро.

В текущем сезоне провел 28 игр в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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