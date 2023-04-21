Моуринью – тренеру «Фейеноорда» после 4:1: «Ты смотришь матчи «Наполи» и «Сити» – «Ромы» теперь смотри!»
Жозе Моуринью припомнил тренеру «Фейеноорда» слова о незрелищной игре «Ромы».
Перед первым матчем в четвертьфинале Лиги Европы Арне Слот заявил: «Стиль «Ромы» позволяет ей добиваться результата, но я предпочитаю смотреть матчи «Манчестер Сити» и «Наполи».
Уступив в 1-й игре со счетом 0:1, итальянская команда спустя неделю победила 4:1 и прошла в полуфинал. «Волки» нанесли 34 удара (против 15 у роттердамцев).
После матча Слот не пожал Моуринью руку. Португалец в туннеле начал кричать ему: «Ты смотришь матчи «Наполи» – смотри теперь наши! Не «Наполи»! Уважение [прояви]! Уважение! Ты смотришь матчи «Наполи» и «Манчестер Сити» – смотри наши!»
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Заткнул за пояс что Кассано, что Слота.
Эдакий футбольный Макгрегор на минималках ))
Удачи Моуру против Байера Хаби Алонсо, если выйдут в финал думаю смогут взять трофей 🏆
Forza Roma ❤️🇮🇹