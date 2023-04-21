Моуринью – тренеру «Фейеноорда» после 4:1: «Ты смотришь матчи «Наполи» и «Сити» – «Ромы» теперь смотри!»

Теги Рома Жозе Моуринью высшая лига Нидерланды Фейеноорд Манчестер Сити серия А Италия Лига Европы УЕФА Наполи Арне Слот Футбол

Жозе Моуринью припомнил тренеру «Фейеноорда» слова о незрелищной игре «Ромы».

Перед первым матчем в четвертьфинале Лиги Европы Арне Слот заявил: «Стиль «Ромы» позволяет ей добиваться результата, но я предпочитаю смотреть матчи «Манчестер Сити» и «Наполи».

Уступив в 1-й игре со счетом 0:1, итальянская команда спустя неделю победила 4:1 и прошла в полуфинал. «Волки» нанесли 34 удара (против 15 у роттердамцев).

После матча Слот не пожал Моуринью руку. Португалец в туннеле начал кричать ему: «Ты смотришь матчи «Наполи» – смотри теперь наши! Не «Наполи»! Уважение [прояви]! Уважение! Ты смотришь матчи «Наполи» и «Манчестер Сити» – смотри наши!»

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50 комментариев

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Granero-24
Ну он минимум две игры Ромы вживую посмотрел же...
+128
-4
+124
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Born is the King
Возвращение Моуринью в Сериа А вернула клубам Кальчо уверенность и клубы начали понимать, что если Рома может выиграть еврокубок то и другие тоже могут
+95
-9
+86
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Direct free kick
Ответ Человек1991
🤡 мауринька
Моуриньо твой ночной кошмар
+69
-11
+58
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Извилина Заремы
Ответ Fabio Grosso
Моур заговорил про уважение? А что пальцем не ткнул в глаз?
Справедливости ради - за 10 лет он сильно изменился.
+45
-5
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Homelender_666
Жозе - суперзвезда, самый медийный тренер. Без него станет скучнее.
+45
-6
+39
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OrangeMarmalade
Отличный рекламный слоган для Серии А. Глядишь телеправа будут дороже продавать, и лига больше зарабатывать будет.
+38
0
+38
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Pitkin
Выиграв 4:1 Джозе одновременно разбомбил и Кассано, и Слота.
+37
-3
+34
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TiNO
Переиграл и уничтожил. Фейеноорд вчера ничем кроме затягивания времени и глупых симуляцией не запомнился. Ах да, ещё Хименес ещё прямой ногой в Манчини влетел и был удален.
+32
-5
+27
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Direct free kick
Великий Моуриньо деголландизировал Лигу Европы вслед за тренером Севильи
+31
-11
+20
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kunaguero
Ну языком чесать Моур всегда хорошо умел 😆
+21
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a2wai
Ну и в чем он не прав.

Заткнул за пояс что Кассано, что Слота.
+17
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Тотто
Банда грязных костоломов заслуженно вылетела вчера. Рома была бесподобна. Превзошли соперников по всем параметрам. Было бы несправедливо если бы из за шального гола голландцев, Рома вылетела. Сколько трепались голландцы перед ответным матчем, просто жесть. Жозе красава, просто разобрал соперника. Надеюсь в этом году ЛЕ покориться Жозе и его банде.
+14
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+13
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Fabio Grosso
Моур заговорил про уважение? А что пальцем не ткнул в глаз?
+33
-22
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Марслан Акматалиев
Ответ Born is the King
Возвращение Моуринью в Сериа А вернула клубам Кальчо уверенность и клубы начали понимать, что если Рома может выиграть еврокубок то и другие тоже могут
Притянуть за уши вы умеете)))
+13
-4
+9
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Тотто
Ответ Fabio Grosso
Справедливости ради последние 10 лет особо похвастать нечем, вот и притих.
За последние 10 лет, Жозе зацепил 4 кубка, два из них еврокубки. Не ЛЧ, но то что он строит в Риме, однозначно вызывает уважение. Пол скамейки примаверцы, зеленые пацаны которые прогрессируют.
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Тотто
Ответ Кокич
После вчерашнего фееричного матча А.Кассано должен заткнуться денька на 3-4 про скучный футбол в исполнении "Ромы".
Рома играет часто от обороны, глори это называют автобусом. Хотя по статистике, Рома одна из самых бьющих команд в Европе. Вчера был праздник огненного матча. Жозику бы парочку норм трансферов подкинуть, он еще может дать жару. Рома больше не сыпется, дерутся до конца при любом раскладе. За два года изменил менталитет римлян
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Кокич
После вчерашнего фееричного матча А.Кассано должен заткнуться денька на 3-4 про скучный футбол в исполнении "Ромы".
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хавбек+
Жозик на классе разобрал выскочек
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Tigo_Volchara93
Красавец Жозе 🐺
Эдакий футбольный Макгрегор на минималках ))
Удачи Моуру против Байера Хаби Алонсо, если выйдут в финал думаю смогут взять трофей 🏆
Forza Roma ❤️🇮🇹
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Granero-24
А где знаменитое Por qué ? Почему ты смотришь матчи Наполи ?! 😁
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Титал Телоян
Моуринью : а ну ка иди сюда и т д............,.....
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Pitkin
Моуриньо хоть и автобусник по сути, но иногда ему удаются легендарные матчи. Пример - финал ЛЧ Порто-Монако 3:0. Или ответка Челси с Барсой 4:2, где Маур сыграл аж в 4 напада (4-2-4) и буквально похоронил Барсу шквалом атак.
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d.xoxlov
Кто бы сомневался, что у Жозе есть заготовка на случай победы над "Фейе".
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Младенец с лицом убийцы
Ответ Fabio Grosso
При всем уважение, но кубки эти второсортные как он сам когда-то высказывался. Я это к тому что вряд-ли Анчелотти, Гвардиола, Клопп довольствовались бы этими кубками. Он сдал и его футбол это прошлое. Минусуйте, не соглашаетесь, но это факт.
Анчелоти который пару сезонов назад тренировал Эвертон ?
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yaroslav prihodko
Жозе красавец!
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