Аллегри о возвращении «Юве» 15 очков: «Для нас их всегда было 59. Ребята набрали их на поле»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о возвращении «Ювентусу» 15 очков .

Напомним, гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на решение о снятии очков. Теперь предстоит новое разбирательство.

После отмены снятия 15 очков «Юве» занимает 3-е место в таблице Серии А с 59 баллами

«Для нас очков всегда было 59, я всегда это говорил. Ребята набрали эти очки на поле, и теперь они видны», – сказал главный тренер «Ювентуса». 

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8 комментариев

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инок
Прав Аллегри. Как можно по совершенно вне спортивным причинам изымать у команды заслуженно заработанные очки
+15
-5
+10
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Magnifico #10
Был бы у команды тренер, очков было бы больше 😒
+13
-3
+10
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garpyz
Ну не дает Ювентус - "детище олигархата" покоя прокурорам-социалистам. Вернули справедливо! Прокуроры затихарились. На время..
+6
-3
+3
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d.xoxlov
Главное, чтобы дальше 59 не оставалось. А то уже третий тур с этим количеством встречаем.
+3
-1
+2
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