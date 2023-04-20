Массимилиано Аллегри высказался о возвращении «Ювентусу» 15 очков .

Напомним, гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на решение о снятии очков. Теперь предстоит новое разбирательство.

После отмены снятия 15 очков «Юве» занимает 3-е место в таблице Серии А с 59 баллами

«Для нас очков всегда было 59, я всегда это говорил. Ребята набрали эти очки на поле, и теперь они видны», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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