Где смотреть Реал Мадрид – Челси, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 12 апреля
В среду, 12 апреля, сыграют Реал Мадрид и Челси в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Челси
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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