Президент «Урала» о сроке Влута: «Разрывать контракт из-за этой ситуации точно не будем. Он очень хороший парень»

Теги премьер-лига Россия происшествия Урал Григорий Иванов Рай Влут Чемпионат.com Футбол

«Урал» не намерен расторгать контракт с Раем Влутом, которого осудили в Нидерландах

Вчера форварда «Урала» Рая Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Футболист был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч.

Григорий Иванов заявил, что «Урал» не собирается расторгать контракт с Влутом, несмотря на вынесенное судом решение.

«Что касается ситуации Влута, за сутки ничего не изменилось. Влут сам должен принять решение. У него есть два варианта: либо он может подать аппеляцию и спокойно играть за «Урал», либо поехать в Голландию. Из-за этой ситуации мы с ним точно контракт разрывать не будем!

Я не знаю, зачем поднялась шумиха. Это не мое дело. Мы знали об этой истории, но Рай – очень хороший парень. Пускай суд решит. Мы не можем ничего решить», – сказал президент «Урала».

Влут из «Урала» получил 2,5 года тюрьмы – за ДТП, в котором погиб 4-летний мальчик. Сейчас он в России – и его вряд ли выдадут

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15 комментариев

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Владислав88
Ответ Алексей Ненахов
А суд над Промесом был , где судебное решение ?
Будет
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Владислав88
За такое количество статей только 2,5 года. Это очень мало. По-хорошему лет 15. Возможно возместил деньги родителям ребёнка, поэтому столько. Хотя жизнь ребёнка невозможно возместить...
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Алексей Ненахов
Ответ Владислав88
Мерзость какая. И Спартак с Промес не лучше. Сразу вспоминается как Галицкий сразу расторгнул контракт с Мамаевым. Да и Кокорина после суда тоже больше не пустили в Зенит. Это для сравнения, что из себя представляют одни и другие клубы РПЛ....
А суд над Промесом был , где судебное решение ?
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Makeav
Ответ pygmali0n
Институт репутации? Видимо это какая-то буржуазная невидаль, в наших широтах не растёт.
Не, у нас есть институт репутации. Просто она как-то странно работает. Вот если бы какой-то футболист осудил сво — с ним бы сразу в лучшем случае разворовали контракт и обьявили иноагентом.

А тут всего лишь пьяный ребёнка убил, пф. Несерьёзно — у нас депутаты даже таким занимаются.
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Игорь М.
Гениально просто) лига преступников и убийц
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Владислав88
Мерзость какая. И Спартак с Промес не лучше. Сразу вспоминается как Галицкий сразу расторгнул контракт с Мамаевым. Да и Кокорина после суда тоже больше не пустили в Зенит. Это для сравнения, что из себя представляют одни и другие клубы РПЛ....
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АРХАТ
"Подумаешь голландская девка, вот если бы наша"
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Тосканский_Виноградник
Теперь актуально называть плохих людей хорошими, а хороших плохими.
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Valeriy Komarow
Влут ведь парень неплохой,
лишь гоняет он бухой!
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Makeav
Хороший парень. Всего лишь пьяный ребёнка убил)
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Senchas
хороший парень, который будучи пьяным устроил дтп со смертельным исходом и еще не отбыл свое наказание. так и запишем
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ARIGAMI ARIGAMI
Хорошие парни детей не убивают.
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Злобный Конь
А как по уралмашевским понятиям это рассматривается?
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ReL
У парня приличная заявка на Героя России появилась
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pygmali0n
Институт репутации? Видимо это какая-то буржуазная невидаль, в наших широтах не растёт.
+19
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