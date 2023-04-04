Президент «Урала» о сроке Влута: «Разрывать контракт из-за этой ситуации точно не будем. Он очень хороший парень»

«Урал» не намерен расторгать контракт с Раем Влутом, которого осудили в Нидерландах

Вчера форварда «Урала» приговорили к 2,5 годам тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Футболист был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч.

заявил, что «Урал» не собирается расторгать контракт с Влутом, несмотря на вынесенное судом решение.

«Что касается ситуации Влута, за сутки ничего не изменилось. Влут сам должен принять решение. У него есть два варианта: либо он может подать аппеляцию и спокойно играть за «Урал», либо поехать в Голландию. Из-за этой ситуации мы с ним точно контракт разрывать не будем!

Я не знаю, зачем поднялась шумиха. Это не мое дело. Мы знали об этой истории, но Рай – очень хороший парень. Пускай суд решит. Мы не можем ничего решить», – сказал президент «Урала».

Влут из «Урала» получил 2,5 года тюрьмы – за ДТП, в котором погиб 4-летний мальчик. Сейчас он в России – и его вряд ли выдадут