Президент «Урала» о сроке Влута: «Разрывать контракт из-за этой ситуации точно не будем. Он очень хороший парень»
«Урал» не намерен расторгать контракт с Раем Влутом, которого осудили в Нидерландах
Вчера форварда «Урала» Рая Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы за ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Футболист был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч.
Григорий Иванов заявил, что «Урал» не собирается расторгать контракт с Влутом, несмотря на вынесенное судом решение.
«Что касается ситуации Влута, за сутки ничего не изменилось. Влут сам должен принять решение. У него есть два варианта: либо он может подать аппеляцию и спокойно играть за «Урал», либо поехать в Голландию. Из-за этой ситуации мы с ним точно контракт разрывать не будем!
Я не знаю, зачем поднялась шумиха. Это не мое дело. Мы знали об этой истории, но Рай – очень хороший парень. Пускай суд решит. Мы не можем ничего решить», – сказал президент «Урала».
Влут из «Урала» получил 2,5 года тюрьмы – за ДТП, в котором погиб 4-летний мальчик. Сейчас он в России – и его вряд ли выдадут
А тут всего лишь пьяный ребёнка убил, пф. Несерьёзно — у нас депутаты даже таким занимаются.
лишь гоняет он бухой!