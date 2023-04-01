Где смотреть ЦСКА – Крылья Советов, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 5 апреля
В среду, 5 апреля, сыграют ЦСКА и Крылья Советов в ответном матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Крылья Советов
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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