Бензема первым в истории «Реала» забил 20+ голов в 11 сезонах

– первый игрок « », который забивал 20 или более голов в 11 сезонах.

В матче 27-го тура против «Вальядолида» (5:0, второй тайм) Бензема оформил хет-трик в первом тайме.

Таким образом, в сезоне-2022/23 на счету форварда 22 гола во всех турнирах. Бензема стал первым игроком, который забивал 20 или более голов во всех турнирах в 11 сезонах.

и преодолевали эту отметку в 10 сезонах.

Подробная статистика Карима Бензема доступна здесь.

Бензема сделал хет-трик за 7 минут в игре с «Вальядолидом», забив 3-й мяч ударом через себя в падении. У него 14 голов в этой Ла Лиге, у Левандовского – 17