Бензема первым в истории «Реала» забил 20+ голов в 11 сезонах

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Рауль Ла Лига Альфредо Ди Стефано рекорды Футбол

Карим Бензема – первый игрок «Реала», который забивал 20 или более голов в 11 сезонах.

В матче 27-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (5:0, второй тайм) Бензема оформил хет-трик в первом тайме.

Таким образом, в сезоне-2022/23 на счету форварда 22 гола во всех турнирах. Бензема стал первым игроком, который забивал 20 или более голов во всех турнирах в 11 сезонах.

Альфредо Ди Стефано и Рауль преодолевали эту отметку в 10 сезонах.

Подробная статистика Карима Бензема доступна здесь.

Бензема сделал хет-трик за 7 минут в игре с «Вальядолидом», забив 3-й мяч ударом через себя в падении. У него 14 голов в этой Ла Лиге, у Левандовского – 17

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joel Campbell
Живая Легенда Реала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
مختار موسى حاجييف
Ответ aza_inso
Рауль, Роналдо и Роналду лучше. Но заслуг Карима это не отнимет)
Роналду понятно, но чем лучше Роналдо или Рауль чем Карим? Карим их все рекорды побил, 5 ЛЧ выиграл. считаю Карима вторым в истории реала после Роналду.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ Benner
Лучший игрок в истории кабинета
Бензема хозяин Больше Чем Клуба.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Benner
Лучший игрок в истории кабинета
После Фобера!👀👍
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Groove
Роналдо приехал в Реал уже с пузом доигрывать, Бенз лучше него однозначно. Насчет Рауля спорно, но наверное Карим получше. С Кришем же глупо и сравнивать, он топ 1 в истории Реала и останется им очень долго.
кринж в топ 1 реала:))🤣🤣🤣
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Легенда Реала.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Groove
Ответ aza_inso
Рауль, Роналдо и Роналду лучше. Но заслуг Карима это не отнимет)
Роналдо приехал в Реал уже с пузом доигрывать, Бенз лучше него однозначно. Насчет Рауля спорно, но наверное Карим получше. С Кришем же глупо и сравнивать, он топ 1 в истории Реала и останется им очень долго.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Benner
Лучший игрок в истории кабинета
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Легенда!👑☝️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ Dinamik1
Бензима даже в сборную не поподает.А у нас молятся на дзюбу как же низко мы пали.
Не вызывается по личным причинам не равно «не попадает»
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Бензима даже в сборную не поподает.А у нас молятся на дзюбу как же низко мы пали.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ aza_inso
Рауль, Роналдо и Роналду лучше. Но заслуг Карима это не отнимет)
Комментарий скрыт
0
-9
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Papa Paolo
Гигант 🤷🏾‍♂️
помню раньше коренные мадридисты спортс.ру его называли бревном и требовали выгнать
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aza_inso
Ответ rigobersong
Олдскулы помнят, что я еще в годах 15х писал, Бензема лучший игрок Реала в 21 веке, но глоры мне говорили рауль, жирный Роналдо, петушиный роналду лучше, и вот где они сейчас?:)) А дядя Риго до сих пор в деле!:)😎
Рауль, Роналдо и Роналду лучше. Но заслуг Карима это не отнимет)
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
досидел, реал любит подписывать звезд и меняет их частенько
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Олдскулы помнят, что я еще в годах 15х писал, Бензема лучший игрок Реала в 21 веке, но глоры мне говорили рауль, жирный Роналдо, петушиный роналду лучше, и вот где они сейчас?:)) А дядя Риго до сих пор в деле!:)😎
+4
-12
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Карим это уже история Реала ! Но время есть чтобы ещё что нибудь сотворить вместе с Мадридом . Кстати рекорд будет очень сложно побить , даже скажу невозможно !
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Великий. Столько сезонов играет на высочайшем уровне, легенда Мадрида!
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Туаев
Ну заслуживает парень войти в историю!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Карим Легенда!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Papa Paolo
Гигант 🤷🏾‍♂️
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий