Бензема первым в истории «Реала» забил 20+ голов в 11 сезонах
Карим Бензема – первый игрок «Реала», который забивал 20 или более голов в 11 сезонах.
В матче 27-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (5:0, второй тайм) Бензема оформил хет-трик в первом тайме.
Таким образом, в сезоне-2022/23 на счету форварда 22 гола во всех турнирах. Бензема стал первым игроком, который забивал 20 или более голов во всех турнирах в 11 сезонах.
Альфредо Ди Стефано и Рауль преодолевали эту отметку в 10 сезонах.
Подробная статистика Карима Бензема доступна здесь.
Бензема сделал хет-трик за 7 минут в игре с «Вальядолидом», забив 3-й мяч ударом через себя в падении. У него 14 голов в этой Ла Лиге, у Левандовского – 17
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