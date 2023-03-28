Киоун об отставке Конте: «Отставание «Тоттенхэма» от «Арсенала» на 20 очков давило на клуб. Антонио знал, что уйдет»

считает, что успех «Арсенала» повлиял на уход из «Тоттенхэма».

«Я думаю, что [Конте] нужно было оставить [в «Тоттенхэме»] до конца сезона. И я думаю, что «Арсенал» сыграл свою роль [в его отставке].

Тот факт, что «Тоттенхэм» отстает от «Арсенала» на 20 очков, тогда как в прошлом году обе команды боролись за попадание в первую четверку, ставит «шпор» под огромное давление.

Вылет из Кубка Англии, противостояние с «Миланом» [в Лиге чемпионов], игра со счетом 3:3 против «Саутгемптона»… Март сложился для «шпор» неудачно.

[Конте] знал, что он уйдет. Он хотел и должен был сказать, что не так с этим клубом, хотел подвести итоги», – сказал бывший игрок « » в эфире talkSPORT.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»