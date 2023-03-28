Киоун об отставке Конте: «Отставание «Тоттенхэма» от «Арсенала» на 20 очков давило на клуб. Антонио знал, что уйдет»
Мартин Киоун считает, что успех «Арсенала» повлиял на уход Антонио Конте из «Тоттенхэма».
«Я думаю, что [Конте] нужно было оставить [в «Тоттенхэме»] до конца сезона. И я думаю, что «Арсенал» сыграл свою роль [в его отставке].
Тот факт, что «Тоттенхэм» отстает от «Арсенала» на 20 очков, тогда как в прошлом году обе команды боролись за попадание в первую четверку, ставит «шпор» под огромное давление.
Вылет из Кубка Англии, противостояние с «Миланом» [в Лиге чемпионов], игра со счетом 3:3 против «Саутгемптона»… Март сложился для «шпор» неудачно.
[Конте] знал, что он уйдет. Он хотел и должен был сказать, что не так с этим клубом, хотел подвести итоги», – сказал бывший игрок «Арсенала» в эфире talkSPORT.
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