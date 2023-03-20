«Зенит» проиграл ЦСКА, победа «Барсы» в класико, 819-я шайба Овечкина, поражения «ПСЖ» и «Баварии», 100-й подиум Алонсо и другие новости

1. Гол Федора Чалова принес ЦСКА победу над «Зенитом» (1:0). ЦСКА обыграл «Зенит» впервые с 2018-го, мало того, у армейцев было 6 поражений подряд. Также прервалась 20-матчевую беспроигрышная серия «Зенита» против московских клубов в РПЛ. Кстати, на матч пришли 9974 зрителя – меньше, чем на игру «Балтики» в Первой лиге, где было 10 817 человек.

«Ростов» обыграл «Химки» благодаря голу с пенальти, гол Тимофеева принес «Ахмату» победу над «Крыльями Советов», а вот «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН» – но в этом матче все оказалось не так просто: выяснилось, что полузащитник нижегородцев Ярослав Михайлов не мог играть из-за дисквалификации, так что команде грозит техническое поражение.

Отрыв «Зенита» от «Ростова» сократился до 7 очков, «Спартак» отстает на 8 баллов.

2. «Барселона» вырвала победу у «Реала» в класико – 2:1. Серджи Роберто сравнял после автогола Араухо, мяч Асенсио на 81-й отменили из-за офсайда, а Кессиэ забил победный на 92-й. Таким образом, «Барса» обыграла «Реал» трижды подряд – в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании – и оторвалась на 12 очков в чемпионате за 12 туров до конца.

3. «Авангард» обыграл «Металлург» (4:3) во втором матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина. ЦСКА победил «Локомотив» (3:2).

4. Теннис. Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в финале в Индиан-Уэллс. Это его первое поражение за последние 20 матчей.

Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале в Индиан-Уэллс. Представительница Казахстана взяла четвертый титул в карьере и первый – на уровне WTA 1000.

5. Александр Овечкин забросил 818-ю и 819-ю шайбы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 75 голов.

В очередной игровой день «Вашингтон» уступил «Миннесоте» (3:5), три очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Нэшвилл» (7:0), Никита Кучеров забил «Нью-Джерси», но это не спасло «Тампу» от поражения (2:5). Все результаты – здесь.

6. Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, вторым стал Макс Ферстаппен. Третье место изначально досталось Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», однако после 10-секундного штрафа испанец опустился на четвертое место, пропустив представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла. Впрочем, команда добилась отмены штрафа – и подиум Алонсо вернули.

7. В АПЛ «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» (4:1) благодаря дублю и ассисту Сака. У «канониров» 6 побед подряд в чемпионате Англии.

8. «Ювентус» одержал победу над «Интером» (1:0) благодаря голу Костича, а «Лацио» обыграл «Рому» (1:0) в римском дерби.

У Хвичи тем временем 22 (12+10) очка в 23 матчах Серии А, а «Наполи» уже на 19 очков улетел от второго места, на котором теперь «Лацио».

9. Норвежец Йоханнес Бо победил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене, обновил рекорд по количеству побед за сезон (он выиграл 19 гонок из 25) и выиграл общий зачет сезона-2022/23. Шведка Ханна Оберг победила в женской гонке, а в общем зачете первенствовала француженка Жюлия Симон.

10. «ПСЖ» проиграл «Ренну» дома в чемпионата Франции – 0:2. Лео Месси не забивает 3 матча – такой серии не было с сентября 2022-го.

11. Георгий Джикия выбыл на 3 недели из-за травмы бедра. Капитан «Спартака» пропустит матч сборной России с Ираном.

12. «Боруссия» опередила «Баварию» и возглавила Бундеслигу после поражения мюнхенцев от «Байера». «Дортмунд» встретится с «Баварией» 1 апреля.

13. «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Фулхэм» (3:1). Бруну сделал дубль. В 1/2 финала «Юнайтед» сыграет с «Брайтоном», а «Сити» встретится с «Шеффилд Юнайтед».

14. Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени, Устюгов упал за 2 км до финиша и финишировал вторым. Наталья Непряева победила в женской гонке.

Сборная Швеции с Халварссоном и Сундлинг победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по лыжам в Фалуне.

15. НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Бруклин», «Оклахома» одолела «Финикс». Другие результаты – здесь.

16. Вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер отказался надеть ЛГБТ-свитер, заявив, что решение связано с его религиозными убеждениями.

17. «Барселона» не смогла объяснить налоговой и прокуратуре, кто заказал услуги Негрейры. Контракта с чиновником, получившим 7,3 млн евро, не было – только устная договоренность.

18. Семью с тремя детьми не пустили на матч «Урала», так как у семимесячного ребенка не было Fan ID, пишет телеграм-канал Baza.

Цитаты дня.

Анчелотти о класико: «Реал» заслужил победу, очень хорошая игра. У меня остались сомнения по незасчитанному голу»

Федотов о Fan ID: «Тормоз в развитии футбола. Надо сесть за стол, подумать и убрать преграду. Дело за компетентными людьми»

Елена Вайцеховская: «Выступление Ветлугина – главный факап шоу-турнира. И лишь потому, что судьи вообще не въехали, о чем речь»

«Ельцин не был дилетантом в футболе. Он возглавлял сборную правительства России». Трахтенберг о президенте РФ на матче «Спартака»

Алина Загитова: «Привет журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением обсуждают мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня»

Анзор Кавазашвили: «Спартак» будет доминировать в РПЛ, если из «Зенита» уйдут все бразильцы. Абаскаль – спартаковский Папа Карло»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас