Кубок мира. Общий зачет. Понсилуома лидирует, Йоханнес Бо – 12-й, Фийон-Майе – 15-й

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Швед Мартин Понсилуома возглавил общий зачет Кубка мира по биатлону сезона-2022/23. 

Кубок мира по биатлону-2022/23 

Мужчины

Общий зачет

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 90

2. Никлас Хартвег (Швейцария) – 75

3. Давид Цобель (Германия) – 60

4. Роман Реес (Германия) – 50

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 45

6. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 40

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36

8. Витаутас Строля (Литва) – 34

9. Фабьен Клод (Франция) – 32

10. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 31

11. Олли Хииденсало (Финляндия) – 30

12. Йоханнес Бо (Норвегия) – 29

15. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 26

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