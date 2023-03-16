Владельцам «ПСЖ» интересна «Малага». Эмир Катара готов дать 9 млн евро за 51% акций клуба Сегунды, которым владеет другой шейх

Владельцы «ПСЖ» заинтересованы в приобретении «Малаги».

По данным Cope, фонд Qatar Sports Investments (QSI), владеющий «ПСЖ» с 2011 года, хочет приобрести контрольный пакет акций «Малаги», которая в настоящее время занимает 20-е место в испанской .

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани готов потратить 9 млн евро на покупку 51% акций испанского клуба.

RMC Sport сообщает, что QSI действительно изучает вариант с приобретением «Малаги», но переговоры не находятся на продвинутой стадии. « » является одним из многих клубов, которые в настоящее время рассматриваются владельцами «ПСЖ».

Напомним, что катарский шейх Абдулла Аль-Тани купил «Малагу» в 2010-м. Он до сих пор владеет клубом.

В октябре 2022 года владельцы «ПСЖ» приобрели 21,67% акций португальской «Браги».

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