Владельцам «ПСЖ» интересна «Малага». Эмир Катара готов дать 9 млн евро за 51% акций клуба Сегунды, которым владеет другой шейх

Теги ПСЖ лига 1 Франция бизнес Малага Д2 Испания Мохаммед бен Хамад Аль-Тани Абдулла Аль-Тани деньги Футбол

Владельцы «ПСЖ» заинтересованы в приобретении «Малаги».

По данным Cope, фонд Qatar Sports Investments (QSI), владеющий «ПСЖ» с 2011 года, хочет приобрести контрольный пакет акций «Малаги», которая в настоящее время занимает 20-е место в испанской Сегунде.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани готов потратить 9 млн евро на покупку 51% акций испанского клуба.

RMC Sport сообщает, что QSI действительно изучает вариант с приобретением «Малаги», но переговоры не находятся на продвинутой стадии. «Малага» является одним из многих клубов, которые в настоящее время рассматриваются владельцами «ПСЖ».

Напомним, что катарский шейх Абдулла Аль-Тани купил «Малагу» в 2010-м. Он до сих пор владеет клубом.

В октябре 2022 года владельцы «ПСЖ» приобрели 21,67% акций португальской «Браги».

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23 комментария

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feelthedroom@mail.ru
Ответ Los Galácticos
Вспомнил Малагу в ЛЧ с молодым Иско, классная команда была.
А какая 1/4 с Боруссией , как быстро бежит время…
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mr kovalsky
Ответ Recreated
Оффигеть какой дешёвый клуб! Всего-то 9 лямов! Это один Макаров, ёпта.
Обед Мбаппе
+1
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Inside 88 LW
Ответ Мистер
подскажите пожалуйста, из-за чего Малага так опустилась в дивизионе, ведь они играли в лч
Шейхи поигрались и им надоело.
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Мистер
подскажите пожалуйста, из-за чего Малага так опустилась в дивизионе, ведь они играли в лч
+1
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Inside 88 LW
Ответ xepaff
Китайцы хотят продать Эспаньол?
Давно уже. Возможно шаткое положение в ЛЛ - с возможным вылетом - либо есть ещё какие либо подводные камни...
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ARIGAMI ARIGAMI
Было уже
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avcgloronalduMU
вообще то норм для Испании будет, если будут появляться новые и сильные команды
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Donald J. Trump
Самое смешное, что Малагой владеет Абдулла ибн Ахмед Аль Тани - родственник Тамима ибн Хамад Аль Тани. По этому, для анчоусов - это замена шила на мыло.
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Максим Черкашин
MALAGA Lives Matter.😎
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Екн Лор
А затем попадут в ЛЧ на Боруссию
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xepaff
Ответ Los Galácticos
Вспомнил Малагу в ЛЧ с молодым Иско, классная команда была.
Хуакин, Тулялам, Демичелис и Баптиста. Старая гвардия тогда погремела
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vladosthebest
Интересно, чем их привлекает Малага? Близостью к Канарским островам может?
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xepaff
Ответ Inside 88 LW
Клуб практически в Д3 Испании. Чудо спасёт их от вылета из Сегунды. Да и вроде уже как 3 года покупают попугаев (эспаньол)? Всё никак купить не могут.
Китайцы хотят продать Эспаньол?
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Артем Андреев
В Андалусии напряглись. В Пеллегрини может заиграть ностальгия по славным временам десятилетней давности.
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krealpmoney
ah shit here we go again :D
+2
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Recreated
Ответ melowchi
Арабы вновь захватывают Испанию
А когда-то захватывали они их!
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Inside 88 LW
Клуб практически в Д3 Испании. Чудо спасёт их от вылета из Сегунды.
Да и вроде уже как 3 года покупают попугаев (эспаньол)? Всё никак купить не могут.
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Бестрофейник 19/20
Знатно Малага пошумела в ЛЧ с Иско когда-то)
+2
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melowchi
Арабы вновь захватывают Испанию
+7
-1
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Los Galácticos
Вспомнил Малагу в ЛЧ с молодым Иско, классная команда была.
+21
-1
+20
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Recreated
Оффигеть какой дешёвый клуб! Всего-то 9 лямов! Это один Макаров, ёпта.
+13
-1
+12
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Konstar
а потом будет Лига Чемпионов (Катара)
0
0
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Влад Белянский
Проходили уже 🤣
+3
0
+3
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