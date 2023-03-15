Бензема продлит контракт с «Реалом» до 2024-го. Об этом объявят в ближайшие недели
Карим Бензема продолжит выступать за «Реал» в следующем сезоне.
По данным L’Equipe, форвард скоро продлит контракт с клубом, за который выступает с 2009 года. Договор будет действовать до лета 2024-го.
Формальности пока не улажены, однако о соглашении между сторонами должно быть объявлено в ближайшие недели.
В текущем сезоне на счету 35-летнего футболиста 11 голов за 15 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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