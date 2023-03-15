Бензема продлит контракт с «Реалом» до 2024-го. Об этом объявят в ближайшие недели

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карим Бензема продолжит выступать за «Реал» в следующем сезоне.

По данным L’Equipe, форвард скоро продлит контракт с клубом, за который выступает с 2009 года. Договор будет действовать до лета 2024-го.

Формальности пока не улажены, однако о соглашении между сторонами должно быть объявлено в ближайшие недели.

В текущем сезоне на счету 35-летнего футболиста 11 голов за 15 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Burel
самый незаслуженный обладатель ЗМ после Мудрика
Ну и кто заслужил поо твоему?
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Araminho
Спасибо Бензема, что согласился на продление на год, и не стал настаивать на большее, как Рамос.
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Burel
неприятный, гнилой персонаж. Типичный игрок меньше, чем клуба
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Burel
самый незаслуженный обладатель ЗМ после Мудрика
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-3
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Ruslan3132
Все ясно было давно. К 2024 будут искать замену
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-1
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Quest
В следующем сезоне по традиции только в ЛЧ будет играть?)
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los merengues
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А разве он им не стал?
может он про Сосьедад.
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Demyan Grachev
НАХУА??? ПЕНС, БЛИН
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-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Arthur Jacob
А мог бы стать легендой Реала
А разве он им не стал?
+6
-2
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LLiriKK
Ключевой игрок «Реала» уже долгие годы! Могут меняться тренеры, партнеры по команде, а Карим - вечен!
+1
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Wild91688
Отличная новость!!!
+1
-2
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Андрей-ДК
Очевидное решение, пока нет ясности со сменьщиком
+3
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Gagarin Party
оставайся мальчик с нами будешь нашим королём 🙂. На год вполне нормально для всех, не то что Рамос.
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Arthur Jacob
А мог бы стать легендой Реала
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