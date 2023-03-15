Бензема продлит контракт с «Реалом» до 2024-го. Об этом объявят в ближайшие недели

продолжит выступать за « » в следующем сезоне.

По данным L’Equipe, форвард скоро продлит контракт с клубом, за который выступает с 2009 года. Договор будет действовать до лета 2024-го.

Формальности пока не улажены, однако о соглашении между сторонами должно быть объявлено в ближайшие недели.

В текущем сезоне на счету 35-летнего футболиста 11 голов за 15 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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