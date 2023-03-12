Соболев уверен, что забьет 100 голов за «Спартак»: «Дело времени. У меня 42 мяча и штук 6 незасчитанных»

уверен, что забьет 100 голов за «Спартак».

Сейчас на счету нападающего 42 гола в составе красно-белых.

– У вас на неделе был день рождения. Как отметили, что подарил сын?

– Отметил спокойно, дома. Сын нарисовал рисунок – как я забиваю гол. По-моему, «Зениту». Подписал «Соболев гол».

– В старте « » на «Факел» 10 русских и один иностранец. За исключением «Ростова», вы самая русская команда. Это обсуждаете?

– Нет. Нет такого разделения на русских и иностранцев. Сейчас атмосфера настолько хорошая, все общаются со всеми.

– Квинси забил 100 голов за «Спартак». Можете представить, что забьете столько же?

– Да. Я забью. Думаю, это дело времени.

– Через сколько лет?

– Я три года в «Спартаке». У меня 42 гола плюс незасчитанных штук шесть. Цели забить сто голов у меня нет, но к этой цифре все равно приду. Цель одна – три очка в каждом матче.

– Впереди игры сборной. Вас мотивируют соперники – Иран и Ирак?

– Конечно. Играть за сборную всегда приятно. Ты к этому стремишься. И не важно, с кем играть. Это сборная нашей страны. Мотивирует самая сборная и все равно, с кем играть, – сказал Соболев.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас