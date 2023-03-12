Соболев уверен, что забьет 100 голов за «Спартак»: «Дело времени. У меня 42 мяча и штук 6 незасчитанных»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев уверен, что забьет 100 голов за «Спартак».

Сейчас на счету нападающего 42 гола в составе красно-белых.

– У вас на неделе был день рождения. Как отметили, что подарил сын?

– Отметил спокойно, дома. Сын нарисовал рисунок – как я забиваю гол. По-моему, «Зениту». Подписал «Соболев гол».

– В старте «Спартака» на «Факел» 10 русских и один иностранец. За исключением «Ростова», вы самая русская команда. Это обсуждаете?

– Нет. Нет такого разделения на русских и иностранцев. Сейчас атмосфера настолько хорошая, все общаются со всеми.

– Квинси забил 100 голов за «Спартак». Можете представить, что забьете столько же?

– Да. Я забью. Думаю, это дело времени.

– Через сколько лет?

– Я три года в «Спартаке». У меня 42 гола плюс незасчитанных штук шесть. Цели забить сто голов у меня нет, но к этой цифре все равно приду. Цель одна – три очка в каждом матче.

– Впереди игры сборной. Вас мотивируют соперники – Иран и Ирак?

– Конечно. Играть за сборную всегда приятно. Ты к этому стремишься. И не важно, с кем играть. Это сборная нашей страны. Мотивирует самая сборная и все равно, с кем играть, – сказал Соболев.

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29 комментариев

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Jan Paskel
Он не в курсах что 100 это не цифра?
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Onion
Ответ Николай Горнаков
Шесть голов не засчитали, соответственно столько же минимум очков Спартак лишился
Чемпион по игре!)))
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Onion
Лидер росфутбола по голам, которых не было.
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Роман
у Соболева уже больше 60 мячей в РФПЛ
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Максим Вердиян
Незасчитанные голы Соболева почему то напоминают мне про "незасчитанные" или "пересчитанные" годы существования Спартака, когда же юбилей? Так и Саня будет два раза отмечать сотый гол, как Спартак свое столетие)
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Superkenguroo
Ну если отмененные считать, то конечно быстро.
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Роман Федоров
Ответ Архитектор Мендисабаль
Голы дельфина в ворота Зенита существуют лишь на детских рисунках...
И которые во сне видел, эти тоже ему должны засчитать. Просто обязаны.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Slavnov
Саня,тебе придется 200 забить,из них может 100 и засчитают
🤣🤣🤣!
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Архитектор Мендисабаль
Голы дельфина в ворота Зенита существуют лишь на детских рисунках...
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Konstantin Zorin
Работай Саша! Бог в помощь!
+4
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Goldstream
Ответ Slavnov
Саня,тебе придется 200 забить,из них может 100 и засчитают
Куда уж там, тысячу.
+6
-2
+4
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Николай Горнаков
Шесть голов не засчитали, соответственно столько же минимум очков Спартак лишился
+3
-3
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Ильдар Фарукшин
Ответ Goldstream
Писарский?
Пока не плох. 1 сезон, 2 пройдёт там посмотрим.
+1
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Goldstream
Ответ Ильдар Фарукшин
Саня ты лучший нападающий России
Писарский?
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Slavnov
Саня,тебе придется 200 забить,из них может 100 и засчитают
+7
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Goldstream
Ответ Dr.Gebbelsss
С такими отмененными голами, как в 2 последних турах, он может еще и установить рекорд 100 незащитанных голов за Спартак)
Cочетание ника и комментария))
+2
-2
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Михаил Лубянский
Ответ Ильдар Фарукшин
Саня ты лучший нападающий России
Это самое и грустное
+16
-5
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Кто составил коспекты Лобановского?
Штанги с перекладинами тоже можно прибавить.
+5
-5
0
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Зелёный гопник
Ответ Ильдар Фарукшин
Саня ты лучший нападающий России
Спорное заявление
+13
-4
+9
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Александр Баранов
Санёк: не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
+2
-2
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Фарит Абдрашитов
А сколько ещё пенальти не назначили за его нырки.
+6
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T622222
12% это много
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Ильдар Фарукшин
Ответ frol92
Со времен Павлюченко лучший российский нападающий в Спартаке. При должном подходе уверен, что 100 мячей забьёт.
Хотя бы каждый второй засчитали 😊
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Доктор Верховцев
— А если тренировки посчитать... И во дворе пацаны играли, я мячик пнул и в ворота попал! И пивную банку на улице на прошлой неделе запулил пинком под лавку, как будто в ворота. Тоже считается. А ещё...
— Спасибо, Александр!
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frol92
Со времен Павлюченко лучший российский нападающий в Спартаке. При должном подходе уверен, что 100 мячей забьёт.
+11
-6
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