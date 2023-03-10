Аллегри о Серии А: «Юве» нужно возвращаться на победный путь. В очных матчах с конкурентами все может произойти»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри призвал «Ювентус» бороться за высокие места в Серии А.

После 25 туров туринцы занимают в таблице 7-е место. В конце января с клуба сняли 15 очков за махинации с доходами.

«У нас есть выбывшие из строя игроки, Миретти только сегодня вернулся в состав, но пока готов лишь на тайм. Бонуччи тоже хорошо сыграл.

Жаль, что Кин дисквалифицирован на воскресный матч, который будет крайне сложным и важным, ведь нам нужно возвращаться на победный путь в Серии А. В очных матчах с конкурентами все может произойти.

Против «Сампдории» главное – выйти с правильным настроем. В таких ситуациях игрокам придется жертвовать собой ради команды», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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3 комментария

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d.xoxlov
Ответ Максим Резниченко
с Кином то только и возвращаться на победный путь.... лучше бы из молодежки парней привлекал, чем на это недоразумение надеяться, Влахович у тебя вообще до уровня Дзюбы, на закате карьеры, дегроднул
Там дальше в интервью он как раз про молодых и говорил. Суле, скорее всего, выйдет в старте с "Самп".
Ещё Илинг есть. Может даже и Хейсена подтянут, если Сандро не сможет сыграть.
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Максим Резниченко
с Кином то только и возвращаться на победный путь.... лучше бы из молодежки парней привлекал, чем на это недоразумение надеяться, Влахович у тебя вообще до уровня Дзюбы, на закате карьеры, дегроднул
+3
-2
+1
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Los Galácticos
Ди Мария норм тащит старуху, надо продлевать контракт в конце сезона.
+1
-5
-4
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