Аллегри о Серии А: «Юве» нужно возвращаться на победный путь. В очных матчах с конкурентами все может произойти»

призвал «Ювентус» бороться за высокие места в Серии А.

После 25 туров туринцы занимают в таблице 7-е место. В конце января с клуба сняли 15 очков за махинации с доходами.

«У нас есть выбывшие из строя игроки, Миретти только сегодня вернулся в состав, но пока готов лишь на тайм. Бонуччи тоже хорошо сыграл.

Жаль, что Кин дисквалифицирован на воскресный матч, который будет крайне сложным и важным, ведь нам нужно возвращаться на победный путь в Серии А. В очных матчах с конкурентами все может произойти.

Против «Сампдории» главное – выйти с правильным настроем. В таких ситуациях игрокам придется жертвовать собой ради команды», – сказал главный тренер « ».