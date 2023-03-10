Аллегри о Серии А: «Юве» нужно возвращаться на победный путь. В очных матчах с конкурентами все может произойти»
Массимилиано Аллегри призвал «Ювентус» бороться за высокие места в Серии А.
После 25 туров туринцы занимают в таблице 7-е место. В конце января с клуба сняли 15 очков за махинации с доходами.
«У нас есть выбывшие из строя игроки, Миретти только сегодня вернулся в состав, но пока готов лишь на тайм. Бонуччи тоже хорошо сыграл.
Жаль, что Кин дисквалифицирован на воскресный матч, который будет крайне сложным и важным, ведь нам нужно возвращаться на победный путь в Серии А. В очных матчах с конкурентами все может произойти.
Против «Сампдории» главное – выйти с правильным настроем. В таких ситуациях игрокам придется жертвовать собой ради команды», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Ещё Илинг есть. Может даже и Хейсена подтянут, если Сандро не сможет сыграть.