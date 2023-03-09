Экс-помощник Зидана в «Реале» Беттони возглавил «Сьон». Он впервые будет главным тренером

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сьон высшая лига Швейцария Зинедин Зидан Реал Мадрид Кастилья Футбол

Экс-помощник Зинедина Зидана в «Реале» Давид Беттони возглавил швейцарский «Сьон».

Контракт специалиста рассчитан до конца текущего сезона. Он уже провел первую тренировку «Сьона».

Беттони был помощником Зинедина Зидана в мадридском «Реале» с 2014 года, работая сначала в «Кастилье», а затем в основной команде. В «Сьоне» французский специалист впервые будет работать в качестве главного тренера.

После 23 туров «Сьон» занимает предпоследнее, 9-е место в чемпионате Швейцарии, набрав 23 очка.

3 комментария

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Gestor_36
Алжирского физрука возьмёт к себе третьим тренером
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-1
-1
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headmaster
Ого как похож)
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андрей быцюк
+1 к Лиге лысых
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