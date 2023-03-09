Экс-помощник Зидана в «Реале» Беттони возглавил «Сьон». Он впервые будет главным тренером

Экс-помощник Зинедина Зидана в «Реале» Давид Беттони возглавил швейцарский «Сьон».

Контракт специалиста рассчитан до конца текущего сезона. Он уже провел первую тренировку «Сьона».

Беттони был помощником Зинедина Зидана в мадридском «Реале» с 2014 года, работая сначала в «Кастилье», а затем в основной команде. В «Сьоне» французский специалист впервые будет работать в качестве главного тренера.

После 23 туров «Сьон» занимает предпоследнее, 9-е место в чемпионате Швейцарии, набрав 23 очка.