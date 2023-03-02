Эммануэль Пети Пети: «Скоулз был самым яростным соперником на поле. Мы с Виейра не спускали с него глаз – он был волшебником»
Эммануэль Пети назвал Пола Скоулза сложнейшим соперником в своей карьере.
«Рой Кин не был самым сложным противником – этот вопрос лучше задать Патрику Виейра. Самым трудным соперником для меня был Пол Скоулз. Когда мы боролись с «Манчестер Юнайтед» за трофей, Скоулз был самым яростным соперником на поле.
Он всегда был первым, кто шел на мяч и отбирал его. Мы с Виейра не спускали глаз со Скоулза – он был волшебником», – сказал экс-хавбек «Арсенала» в интервью Premier League Odds.
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«Мой самый трудный оппонент? Скоулз из «Манчестер Юнайтед». Он совершенный полузащитник. Вы редко встретите совершенного футболиста, но Скоулз наиболее близок к идеалу» - Зинедин Зидан
"Фанаты футбола в Испании его очень ценят, а я им просто восхищаюсь. Для меня Пол - пример. Он лучший полузащитник, которого я видел за последние 15-20 лет» - Хаби Алонсо
«Я всегда поражаюсь, когда мне удается увидеть Пола Скоулза, потому что этот парень неуловим. На поле его не поймать, а за его пределами он молниеносно исчезает» - Луиш Фигу
«Он тот, к чьему уровню я стремлюсь. Он лучший игрок Премьер Лиги» - Сеск Фабрегас
«Он является лучшим полузащитником своего поколения. Мне хотелось бы играть вместе с ним» - Пеп Гвардиола
«Я не понимаю, почему Скоулз ни разу не выиграл звание «Игрок Года». Он должен был сделать это уже давно. Возможно, всё потому, что он не привлекает к себе внимания, как некоторые другие «звезды» - Тьерри Анри
«В Ла Масии его имя упоминают очень часто. Он - Учитель» - Лионель Месси
«Если бы он играл вместе со мной, я бы забивал намного больше» - Пеле
«Я хочу пасовать так же, как он. Кто научил его так это делать?» - Роналдиньо
«Пол Скоулз является одним из самых совершенных футболистов, которых я когда-либо видел. Его игра в одно касание феноменальна. Всякий раз, когда я играл против него, у меня никогда не возникало ощущения, что я могу с ним сравниться» - Эйдур Гудьонсен
«Футболист Премьер Лиги, которым я восхищаюсь больше всего? Легко - это Пол Скоулз» - Патрик Виейра
«Лучший центральный полузащитник последних 15-20 лет, которого я видел - это Скоулз. Я обсуждал это множество раз с Хаби Алонсо. Скоулз - превосходный игрок, который может всё - отдать последний пас, забить, он очень силен, не теряет мяч и у него непросто его отобрать. Если бы он был испанцем, может быть, его ценили бы намного больше» - Хави