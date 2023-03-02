Эммануэль Пети Пети: «Скоулз был самым яростным соперником на поле. Мы с Виейра не спускали с него глаз – он был волшебником»

Теги Патрик Виейра Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Рой Кин премьер-лига Англия Арсенал Эммануэль Пети Футбол

Эммануэль Пети назвал Пола Скоулза сложнейшим соперником в своей карьере.

«Рой Кин не был самым сложным противником – этот вопрос лучше задать Патрику Виейра. Самым трудным соперником для меня был Пол Скоулз. Когда мы боролись с «Манчестер Юнайтед» за трофей, Скоулз был самым яростным соперником на поле.

Он всегда был первым, кто шел на мяч и отбирал его. Мы с Виейра не спускали глаз со Скоулза – он был волшебником», – сказал экс-хавбек «Арсенала» в интервью Premier League Odds.

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15 комментариев

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Фран
Ответ metallsnake
Пети не одинок в этих своих умозаключениях по-поводу Скоулза. Он в очень хорошей компании. «Мой самый трудный оппонент? Скоулз из «Манчестер Юнайтед». Он совершенный полузащитник. Вы редко встретите совершенного футболиста, но Скоулз наиболее близок к идеалу» - Зинедин Зидан "Фанаты футбола в Испании его очень ценят, а я им просто восхищаюсь. Для меня Пол - пример. Он лучший полузащитник, которого я видел за последние 15-20 лет» - Хаби Алонсо «Я всегда поражаюсь, когда мне удается увидеть Пола Скоулза, потому что этот парень неуловим. На поле его не поймать, а за его пределами он молниеносно исчезает» - Луиш Фигу «Он тот, к чьему уровню я стремлюсь. Он лучший игрок Премьер Лиги» - Сеск Фабрегас «Он является лучшим полузащитником своего поколения. Мне хотелось бы играть вместе с ним» - Пеп Гвардиола «Я не понимаю, почему Скоулз ни разу не выиграл звание «Игрок Года». Он должен был сделать это уже давно. Возможно, всё потому, что он не привлекает к себе внимания, как некоторые другие «звезды» - Тьерри Анри «В Ла Масии его имя упоминают очень часто. Он - Учитель» - Лионель Месси «Если бы он играл вместе со мной, я бы забивал намного больше» - Пеле «Я хочу пасовать так же, как он. Кто научил его так это делать?» - Роналдиньо «Пол Скоулз является одним из самых совершенных футболистов, которых я когда-либо видел. Его игра в одно касание феноменальна. Всякий раз, когда я играл против него, у меня никогда не возникало ощущения, что я могу с ним сравниться» - Эйдур Гудьонсен «Футболист Премьер Лиги, которым я восхищаюсь больше всего? Легко - это Пол Скоулз» - Патрик Виейра «Лучший центральный полузащитник последних 15-20 лет, которого я видел - это Скоулз. Я обсуждал это множество раз с Хаби Алонсо. Скоулз - превосходный игрок, который может всё - отдать последний пас, забить, он очень силен, не теряет мяч и у него непросто его отобрать. Если бы он был испанцем, может быть, его ценили бы намного больше» - Хави
Это в блокнот. По факту. Лучший английский игрок за полвека минимум.
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Green grass
Ответ MU4evainmyheart!!!
Мой любимый футболист. Рыжий принц - скромный, умный футболист, который умел практически все на поле. Игрок без пиара со стороны медиа, но практически все футболисты им восхищаются: Зидан, Хави и другие. Как я орал от счастья, когда он забил тот самый гол Барселоне в полуфинале ЛЧ.
Его гол Зениту был краше))
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Pb-SE
Баден-Баден, Джемба-Джемба и Пети Пети.
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metallsnake
Пети не одинок в этих своих умозаключениях по-поводу Скоулза. Он в очень хорошей компании.

«Мой самый трудный оппонент? Скоулз из «Манчестер Юнайтед». Он совершенный полузащитник. Вы редко встретите совершенного футболиста, но Скоулз наиболее близок к идеалу» - Зинедин Зидан
"Фанаты футбола в Испании его очень ценят, а я им просто восхищаюсь. Для меня Пол - пример. Он лучший полузащитник, которого я видел за последние 15-20 лет» - Хаби Алонсо

«Я всегда поражаюсь, когда мне удается увидеть Пола Скоулза, потому что этот парень неуловим. На поле его не поймать, а за его пределами он молниеносно исчезает» - Луиш Фигу

«Он тот, к чьему уровню я стремлюсь. Он лучший игрок Премьер Лиги» - Сеск Фабрегас

«Он является лучшим полузащитником своего поколения. Мне хотелось бы играть вместе с ним» - Пеп Гвардиола

«Я не понимаю, почему Скоулз ни разу не выиграл звание «Игрок Года». Он должен был сделать это уже давно. Возможно, всё потому, что он не привлекает к себе внимания, как некоторые другие «звезды» - Тьерри Анри

«В Ла Масии его имя упоминают очень часто. Он - Учитель» - Лионель Месси

«Если бы он играл вместе со мной, я бы забивал намного больше» - Пеле

«Я хочу пасовать так же, как он. Кто научил его так это делать?» - Роналдиньо

«Пол Скоулз является одним из самых совершенных футболистов, которых я когда-либо видел. Его игра в одно касание феноменальна. Всякий раз, когда я играл против него, у меня никогда не возникало ощущения, что я могу с ним сравниться» - Эйдур Гудьонсен

«Футболист Премьер Лиги, которым я восхищаюсь больше всего? Легко - это Пол Скоулз» - Патрик Виейра

«Лучший центральный полузащитник последних 15-20 лет, которого я видел - это Скоулз. Я обсуждал это множество раз с Хаби Алонсо. Скоулз - превосходный игрок, который может всё - отдать последний пас, забить, он очень силен, не теряет мяч и у него непросто его отобрать. Если бы он был испанцем, может быть, его ценили бы намного больше» - Хави
+6
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Barry
Пети и сам был крут. Жаль в Барсу ушел и там затух, нужно было дальше выступать за Арсенал.
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Джон Хартсон
Ответ Morning Again
Да, со стороны кажеться, что Скоулз простой, тихий и скромный человек, но на поле он был просто зверем
так он в жизни и есть тихий и скромный человек, его инста - это семья, посиделки с двумя-тремя друзьями и гольф, звездности и пафоса 0.
+4
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+4
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Morning Again
Да, со стороны кажеться, что Скоулз простой, тихий и скромный человек, но на поле он был просто зверем
+5
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Абдул Абакаев
Скоулзом высхищались и Хави с Иньестой!
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Джон Хартсон
вообще стать суперзвездой Скоулзу помешало исключительно отсутствие желания становиться суперзвездой, Пол больше любил в футбол играть
+5
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Заур Исмайылов
Рыжый Каземиро с отличной пушкой и самонаводящими ракетами
+3
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red hikkikomori
Про Скоулза можно сказать : любимый футболист ваших любимых футболистов
+10
0
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MU4evainmyheart!!!
Мой любимый футболист. Рыжий принц - скромный, умный футболист, который умел практически все на поле. Игрок без пиара со стороны медиа, но практически все футболисты им восхищаются: Зидан, Хави и другие. Как я орал от счастья, когда он забил тот самый гол Барселоне в полуфинале ЛЧ.
+19
0
+19
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Александр Калашников
Ответ хэйтер депутата Т
Факты, Скоулз - один из самых нерасхайпленных футболистов в истории, хотя умел вообще все в полузащите
+
+7
0
+7
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Daniyar Shukenov
Рыжий принц!
+17
0
+17
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хэйтер депутата Т
Факты, Скоулз - один из самых нерасхайпленных футболистов в истории, хотя умел вообще все в полузащите
+46
0
+46
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