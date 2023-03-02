Эммануэль Пети Пети: «Скоулз был самым яростным соперником на поле. Мы с Виейра не спускали с него глаз – он был волшебником»

назвал сложнейшим соперником в своей карьере.

«Рой Кин не был самым сложным противником – этот вопрос лучше задать . Самым трудным соперником для меня был Пол Скоулз. Когда мы боролись с « » за трофей, Скоулз был самым яростным соперником на поле.

Он всегда был первым, кто шел на мяч и отбирал его. Мы с Виейра не спускали глаз со Скоулза – он был волшебником», – сказал экс-хавбек « » в интервью Premier League Odds.

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