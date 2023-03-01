Андрей Канчельскис: «У нас мало футбольных людей, почти все – дилетанты, жулики, проходимцы. Никто нигде не играл и не выигрывал, но якобы все знают – смешно!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Андрей Канчельскис Волга Нижний Новгород Уфа Шамиль Газизов ФК Солярис Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал российских футбольных функционеров.

«В России многие руководители – нефутбольные люди, с ними сложно общаться. Например, мне говорили в ФК «Солярис», что я должен вывести команду через три года в финал Лиги Европы, сыграть на стадионе «Монако». Они не шутили, они ставили это как цель, которую обязательно нужно достичь. Вот вы можете представить, чтобы такие вещи говорили руководители клуба? Если бы они мне сказали, что надо сыграть еще в финале Лиги чемпионов – надо было бы сразу вешаться. Эти люди летают в облаках.

Или еще. Когда я работал в Нижнем Новгороде вторым тренером, там был один олимпийский чемпион, который говорил: «Почему футболисты не могут непрерывно бегать два часа, а я могу?» Просто глупые люди – как с ними работать? Они не вась-вась.

В «Уфе» было много инцидентов с Газизовым. После того как мы вылетели из Кубка России на первой стадии, он подошел ко мне и говорит: «Как вы проиграли? Я сейчас биту возьму и пойду бить футболистов». Я ему сказал: «Биту не надо. Иди поле вороши со своей битой». Полубандитский слоган какой-то, нельзя так разговаривать. Надо написать третью книгу: «Возвращение в Россию». Не мне решать, сильный ли он менеджер – все мы видим, какой он специалист. Его же в «Спартаке» называли кризисным менеджером? Вот иди и покажи тогда – подними «Уфу». Все его восхваляли так в прессе, а в итоге… Вот как с ним можно общаться? Я не понимаю.

У нас мало футбольных людей, почти все – дилетанты, жулики, проходимцы. Ну, идите работать в легкую атлетику, пятиборье. Все такие большие знатоки, чтобы работать в футболе? Никто нигде не играл и не выигрывал ничего, но работают. Даже я все не знаю на 100 процентов, а они якобы все знают – это смешно! Не хочется с такими людьми разговаривать», – сказал Канчельскис.

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25 комментариев

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sbvinn
Ответ trav
Канчельскис правильные вещи говорит. Он играл в Маню (лучшим игроком был на каком-то этапе даже), и то признает что он в футболе не всё знает. А у нас к футболу присосались жулики и далекие люди
Как игра в МЮ (хорошая) связана со знаниями управления, переговоров и прочая, прочая, прочая?
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87mores
Кстати, кто знает, а почему Сватковский может бегать 2 часа, а футболисты не могут 🤔?
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Леван Мкртчян
Ответ Etcetera
Значит обманывает тебя ощущение. Фильм снят по роману Станислава Лема.
Да .уже вспомнил сам)
Спасибо
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Etcetera
Ответ Леван Мкртчян
А разве Тарковский снял свой "Солярис" по какому-то роману? Я просто не очень могу сейчас вспомнить , но есть ощущение что "Солярис" не экранизация романа
Значит обманывает тебя ощущение. Фильм снят по роману Станислава Лема.
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Александра Александрова
Ну про то что футболисты не могут бегать два часа для него это бред ))) я конечно не проф футболист , но всю жизнь на спорте и это большая проблема , что наши футболисты современные физически хилые , ведь где физика , там и мастерство тоже растет !!! В советском футболе , наши футболисты , как раз могли бегать два часа , потому и были конкурентными с остальными , посмотрите какие сборы проводил Лобановский , говорят после его сборов самые матерые блевали , а сейчас футбол это вообще сплошная физика , ты можешь не бегать , если ты только Месси , а остальные 10 человек все равно должны пахать !! Но то что у нас в футболе , да и везде на управленческих местах ,абсолютно некомпетентные люди , с этим согласен на все 100% !
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Леван Мкртчян
Ответ Александр Зубков
Ну, Солярис роман фантастический. Потому и цели фантастические.
А разве Тарковский снял свой "Солярис" по какому-то роману?
Я просто не очень могу сейчас вспомнить , но есть ощущение что "Солярис" не экранизация романа
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BaltikaSPb
Ответ korobokchekhova
У нас мало футбольных людей, почти все – дилетанты, жулики, проходимцы. хххх Это говорят проходимцы типа тебя и Мостового, а Слуцкий молча идёт и за свои деньги делает академию! Ах, да. Он же физрук))
Леня, классный ник выбрал!
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Рейтинг
Кто-нибудь это читал?
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BaltikaSPb
У кого то "кавазашвили" наступает после 80-ти, у кого то намного раньше, а некоторые походу такими и родились
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Александр Попов
Закусывать надо, товарисч)
Закусывать надо всем плюсодрочерам , которые как зомби просто тут накидывать овно на вентилятор, даже не прочитав то ,что сказал конкретно в этой новости Канчельскис.
Эти люди просто действуют по алгоритму *Мостовой, Канчельскис,Депутаты и тд - это плохо, пиши гадость про них и тебя заплюсуют.

Что он тут конкретно не так сказал, приводя примеры Нижнего Новгорода, Соляриса, или говоря о малом количестве достойных специалистов в российской футбольной индустрии и множестве дилетантов и проходимцев там же?
+4
-1
+3
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Владимир Молявин
На счёт Газизова согласен на все 100%. Газизов не менеджер, Газизов - вор!!!
0
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trav
Канчельскис правильные вещи говорит. Он играл в Маню (лучшим игроком был на каком-то этапе даже), и то признает что он в футболе не всё знает. А у нас к футболу присосались жулики и далекие люди
+6
-2
+4
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Goldstream
Не понимаю только одного: почему Канчельскис не возьмет в свой тренерский штаб Мостового?
+7
-1
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Угараю_с_вас
Ответ korobokchekhova
Самое страшное что футбольными людьми себя считают Канчельских и Мостовой. Палец о палец не ударили чтобы чтобы что сделать для продвижения футбола, только балаболят как это у нас неправильно всё сделано.
Я думаю они во время своей карьеры сделали достаточно для продвижения футбола и его популярности, а вот уже после завершения тут полная тьма
+2
0
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Александр Зубков
Ну, Солярис роман фантастический. Потому и цели фантастические.
+3
-1
+2
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Евгений Кошелек
Ну какая-то здавая мысль в его словах есть.
+12
0
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IgorDP
Смысл вытаскивать нафталин, если он ещё воздух портит?
0
-1
-1
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korobokchekhova
У нас мало футбольных людей, почти все – дилетанты, жулики, проходимцы.
хххх
Это говорят проходимцы типа тебя и Мостового, а Слуцкий молча идёт и за свои деньги делает академию!
Ах, да. Он же физрук))
+1
0
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Ебздрогыч
Андрей, передавай привет Мостовому, по-любому рядом сидит, закусочку нарезает
0
-2
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Джиза
Блин, речь о футболе. Не обязательно играть в МЮ или Сельте, чтобы понимать его. Именно поэтому никто не делает вид, что разбирается в ядерной физике - там действительно нужны особые знания.
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deadjoker
Мостовой поддерживает.
+2
-2
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korobokchekhova
Самое страшное что футбольными людьми себя считают Канчельских и Мостовой. Палец о палец не ударили чтобы чтобы что сделать для продвижения футбола, только балаболят как это у нас неправильно всё сделано.
+1
-3
-2
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Ильдар Фарукшин
Смешно говоришь. Смешной ты
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Александр Попов
Закусывать надо, товарисч)
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Кирилл.С-Пб
Это он через огурчик маринованный говорил?
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