Тевесу, Артете и Ларссону обновили лица в FIFA 23

EA Sports выпустила обновление #8 для FIFA 23.

Разработчики исправили ошибку, когда формы некоторых команд могли совпадать с формой арбитра, а также обновили некоторые формы, эмблемы, мячи, лица игроков, прически, перчатки, головные уборы, стадионы, перформансы, темы оформления, VIP-зоны, флаги болельщиков, талисманы, обложки наборов и заставки.

Теперь во время редактирования игрока игра корректно отображает его рост и вес, также улучшена стабильность футсима.

EA убила экономику FIFA. В футсим больше не интересно играть

10 самых забивных нападающих FIFA 23. Мбаппе и Криш далеко позади, победил страйкер «Ливерпуля»

Обновленные лица некоторых футболистов в FIFA 23

Микель Артета

Карлос Тевес и Мартин Демичелис

Кике Сетьен

Маркос Сенеси

Родриго Саласар

Йордан Ларссон