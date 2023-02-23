Тевесу, Артете и Ларссону обновили лица в FIFA 23

Теги Мартин Демичелис Карлос Тевес Микель Артета футбольные симуляторы EA Sports Фото FIFA 23 Футбол

EA Sports выпустила обновление #8 для FIFA 23.

Разработчики исправили ошибку, когда формы некоторых команд могли совпадать с формой арбитра, а также обновили некоторые формы, эмблемы, мячи, лица игроков, прически, перчатки, головные уборы, стадионы, перформансы, темы оформления, VIP-зоны, флаги болельщиков, талисманы, обложки наборов и заставки.

Теперь во время редактирования игрока игра корректно отображает его рост и вес, также улучшена стабильность футсима.

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Обновленные лица некоторых футболистов в FIFA 23

Микель Артета

Карлос Тевес и Мартин Демичелис

Кике Сетьен

Маркос Сенеси

Родриго Саласар

Йордан Ларссон

Вильям Салиба

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