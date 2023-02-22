Алаба получил травму в матче с «Ливерпулем». Он уже пропустил 7 игр в сезоне из-за мышечного повреждения

не смог продолжить игру из-за травмы.

В первом тайме матча 1/8 финала против « » защитник « » попросил замену из-за мышечного дискомфорта в правом бедре. На 27-й минуте вместо Алабы на поле вышел .

Ранее в январе австриец также получил мышечную травму, восстановление после которой заняло около месяца, он пропустил 7 матчей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.