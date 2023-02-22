Алаба получил травму в матче с «Ливерпулем». Он уже пропустил 7 игр в сезоне из-за мышечного повреждения
Давид Алаба не смог продолжить игру из-за травмы.
В первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» защитник «Реала» попросил замену из-за мышечного дискомфорта в правом бедре. На 27-й минуте вместо Алабы на поле вышел Начо Фернандес.
Ранее в январе австриец также получил мышечную травму, восстановление после которой заняло около месяца, он пропустил 7 матчей.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Иронично, но игра после его замены пошла
Сколько он же матчей до этого отпахал в каждом сезоне