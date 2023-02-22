Алаба получил травму в матче с «Ливерпулем». Он уже пропустил 7 игр в сезоне из-за мышечного повреждения

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА травмы Давид Алаба Начо Фернандес Футбол

Давид Алаба не смог продолжить игру из-за травмы.

В первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» защитник «Реала» попросил замену из-за мышечного дискомфорта в правом бедре. На 27-й минуте вместо Алабы на поле вышел Начо Фернандес.

Ранее в январе австриец также получил мышечную травму, восстановление после которой заняло около месяца, он пропустил 7 матчей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

5 комментариев

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max mystique
Очень жаль, надеюсь несерьезная, поле отвратительное, все скользят как на катке
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Андрей Хенто
Только восстановился и вновь получил повреждение, не везет Давиду в этом сезоне, здоровья ему и скорейшего возвращения на поле!
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Сергей Логинов
Здоровья Давиду
Иронично, но игра после его замены пошла
+4
0
+4
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Lana Rhoades
Часто травмируется
Сколько он же матчей до этого отпахал в каждом сезоне
+3
-1
+2
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Enotaz24
Скорейшего выздоровления!)
+2
0
+2
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