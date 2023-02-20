«Шальке» 4 раза подряд сыграл 0:0. Это самая длинная серия безголевых ничьих в истории Бундеслиги

Теги Шальке Боруссия Менхенгладбах Вольфсбург бундеслига Германия Кельн Унион Берлин рекорды Футбол

«Шальке» сыграл вничью со счетом 0:0 в 4 матчах подряд.

Матч 21-го тура Бундеслиги против «Униона» завершился без забитых голов.

Для «Шальке» это четвертая подряд безголевая ничья – ранее с таким же счетом завершились матчи против «Кельна», менхенгладбахской «Боруссии» и «Вольфсбурга».

Таким образом, клуб из Гельзенкирхена выдал самую продолжительную серию нулевых ничьих в истории Бундеслиги.

8 комментариев

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v.belorussky
Было бы офигенно весь чемпионат сыграть 0-0
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Олег Ринкевич
впринипе, если все 11 игроков будут стоять в своей штрафной весь матч, то и им не забъют и они не забъют
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Антибаскет Поповича
Дальше матчи со Штутгартом и Бохумом, поэтому можно, поднатужившись, и повторить достижение карпинского Армавира. А вот превзойти - едва ли, ибо следом идёт дерби с Дортмундом.
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Денис Альшаков
Ответ Ярик01
+6 очков к зоне спасения, достижимо за 13 матчей
Впереди как раз 2 матча с прямыми конкурентами
+3
0
+3
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Ярик01
+6 очков к зоне спасения, достижимо за 13 матчей
+1
0
+1
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igls54
Потому что «Шальке-04», как раз, четыре раза по нулям
+4
0
+4
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Roman
Валера одобряет. Сколько у них там было нулевых с Армавиром? 6 подряд?
+4
0
+4
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Forte Live
Валера, а ведь было и твоё время)
+5
0
+5
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