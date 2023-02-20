«Шальке» 4 раза подряд сыграл 0:0. Это самая длинная серия безголевых ничьих в истории Бундеслиги

« » сыграл вничью со счетом 0:0 в 4 матчах подряд.

Матч 21-го тура Бундеслиги против « » завершился без забитых голов.

Для «Шальке» это четвертая подряд безголевая ничья – ранее с таким же счетом завершились матчи против « », менхенгладбахской « » и « ».

Таким образом, клуб из Гельзенкирхена выдал самую продолжительную серию нулевых ничьих в истории Бундеслиги.