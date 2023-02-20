«Шальке» 4 раза подряд сыграл 0:0. Это самая длинная серия безголевых ничьих в истории Бундеслиги
«Шальке» сыграл вничью со счетом 0:0 в 4 матчах подряд.
Матч 21-го тура Бундеслиги против «Униона» завершился без забитых голов.
Для «Шальке» это четвертая подряд безголевая ничья – ранее с таким же счетом завершились матчи против «Кельна», менхенгладбахской «Боруссии» и «Вольфсбурга».
Таким образом, клуб из Гельзенкирхена выдал самую продолжительную серию нулевых ничьих в истории Бундеслиги.
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