«Атлетико» – «Атлетик». Де Поль, Гризманн и Корреа в старте. Онлайн-трансляция
«Атлетико» принимает «Атлетик» в 22-м туре Ла Лиги.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko.
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.30, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Молина, Хименес, Эрмосо, Рейнилду, Льоренте, Карраско, Коке, Де Поль, Гризманн, Корреа.
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Атлетик –
Агирресабала, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Сансет, Муниаин, Уильямс, Уильямс.
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