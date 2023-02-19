«Атлетико» – «Атлетик». Де Поль, Гризманн и Корреа в старте. Онлайн-трансляция

Теги Атлетико Атлетик Ла Лига онлайны Футбол

«Атлетико» принимает «Атлетик» в 22-м туре Ла Лиги.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko. 

Атлетико – Атлетик 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
19 февраля, 20.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АтлетикоОблак, Молина, Хименес, Эрмосо, Рейнилду, Льоренте, Карраско, Коке, Де Поль, Гризманн, Корреа.
АтлетикАгирресабала, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Сансет, Муниаин, Уильямс, Уильямс.

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