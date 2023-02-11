Писарский хочет отпраздновать гол с «дирижерскими палочками»: «Посмотрим, как отреагируют болельщики»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, как планирует праздновать голы.

– Почему в запрещенной соцсети у тебя ник dirijor77? Любишь всеми руководить?

– Да, все правильно. Был еще артист, но артиста убрал. Я душа компании, постоянно решаю какие-то вопросики. Если кто-то за что-то отвечает, то это я.

У меня даже было в планах на игре с «Краснодаром», когда оформил хет-трик, взять дирижерские палочки и отпраздновать с ними, но на эйфории я вообще забыл.

Может быть, в матче с «Динамо» так сделаю, если забью. Задам темп, посмотрим, как отреагируют болельщики. Может, введем на постоянной основе. Я знаю, что делать. Смотрите! – сказал Писарский.

В 15 матчах сезона Мир РПЛ на счету нападающего, выступавшего ранее за «Оренбург», 14 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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4 комментария

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Правда России
Так болельщиков не будет, максимум пару тысяч глоров
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DroDmit11
Ответ Kit244098
И родил папа дурака)) Добро бы, кабы был нормальным игроком. А так - недоразумение какое-то. Ни удара, ни техники, ни скорости. Его голы - заслуги схемы Лички и латиносов, снабжавших его мячами. Каштанов, пожалуй, посильнее него будет. Да что Каштанов? Даже Агаларов индивидуально сильнее этого кренделя))
Пока что единственная его глупость-переход в Крылышки
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Kit244098
И родил папа дурака)) Добро бы, кабы был нормальным игроком. А так - недоразумение какое-то. Ни удара, ни техники, ни скорости. Его голы - заслуги схемы Лички и латиносов, снабжавших его мячами. Каштанов, пожалуй, посильнее него будет. Да что Каштанов? Даже Агаларов индивидуально сильнее этого кренделя))
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+2
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Сергей Марковских
Не важно как, - главное сколько!
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