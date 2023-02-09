Лапорта подтвердил соглашение «Барсы» с сыном Роналдиньо: «Гордимся тем, что продолжаем сагу»

Теги Барселона Роналдиньо Ла Лига Жоан Лапорта Барселона U-19 Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию о переходе сына Роналдиньо.

«Мы гордимся тем, что сага о Роналдиньо продолжится. Его сын Жоао заключит с нами контракт, он хорош», – отметил Лапорта.

Ранее сообщалось, что 17-летний форвард Жоао Мендеш находится на просмотре в молодежной команде.

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5 комментариев

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Леван Мкртчян
Ответ Mega• Battman
что за логика??? Где такое было??? везде говорится жуниор. лол
Чел, завязывай лолкать, когда не знаешь .
Суффикс "иньо" - это уменьшительная форма в португальском языке. Для большинства бразильских прозвищ футболистов , которые её берут, она означает *младший в семье
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Mega• Battman
Ответ Леван Мкртчян
Младший получается Рональдиньодиньо
что за логика??? Где такое было??? везде говорится жуниор. лол
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
Барселона не подписывает без таланта, посмотрим что будет с этим пареньком
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-3
-3
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RealJericho
Главное, чтобы сын вовремя взялся за ум и не опьянел от денег и славы, если таковая когда-то произойдёт. Отец, вырасти достойную замену!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леван Мкртчян
Младший получается Рональдиньодиньо
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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