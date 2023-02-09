Лапорта подтвердил соглашение «Барсы» с сыном Роналдиньо: «Гордимся тем, что продолжаем сагу»

Президент «Барселоны» подтвердил информацию о переходе сына .

«Мы гордимся тем, что сага о Роналдиньо продолжится. Его сын Жоао заключит с нами контракт, он хорош», – отметил Лапорта.

Ранее сообщалось, что 17-летний форвард Жоао Мендеш находится на просмотре в молодежной команде.

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