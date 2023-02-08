Матараццо возглавил «Хоффенхайм». Контракт – до июня 2025 года
«Хоффенхайм» объявил о назначении Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера.
В понедельник было объявлено об отставке Андре Брайтенрайтера.
Американский специалист итальянского происхождения подписал с клубом контракт до июня 2025 года. Ранее Матараццо возглавлял «Штутгарт», откуда был уволен в октябре прошлого года.
Первый матч под руководством Матараццо «Хоффенхайм» проведет в субботу, 11 февраля, против «Байера».
Было бы интересно на него посмотреть в Хоффене