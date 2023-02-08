Матараццо возглавил «Хоффенхайм». Контракт – до июня 2025 года

«Хоффенхайм» объявил о назначении на пост главного тренера.

В понедельник было объявлено об отставке .

Американский специалист итальянского происхождения подписал с клубом контракт до июня 2025 года. Ранее Матараццо возглавлял « », откуда был уволен в октябре прошлого года.

Первый матч под руководством Матараццо « » проведет в субботу, 11 февраля, против «Байера».