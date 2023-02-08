Матараццо возглавил «Хоффенхайм». Контракт – до июня 2025 года

Теги Штутгарт бундеслига Германия Хоффенхайм Андре Брайтенрайтер Пеллегрино Матараццо Футбол

«Хоффенхайм» объявил о назначении Пеллегрино Матараццо на пост главного тренера.

В понедельник было объявлено об отставке Андре Брайтенрайтера.

Американский специалист итальянского происхождения подписал с клубом контракт до июня 2025 года. Ранее Матараццо возглавлял «Штутгарт», откуда был уволен в октябре прошлого года.

Первый матч под руководством Матараццо «Хоффенхайм» проведет в субботу, 11 февраля, против «Байера».

6 комментариев

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Filipp Gorski
Ответ Кирилл Голивец
Он играл там, кстати)
Поэтому и хотел что бы он вернулся туда)
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Антон Чугунов
Могли Джесси Марша позвать...
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Кирилл Голивец
Ответ Filipp Gorski
Жалко что не Маттиас Яйссле Было бы интересно на него посмотреть в Хоффене
Он играл там, кстати)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
salto-klose
Ждём матч с командой Зидана, огонь игра будет!
+1
-3
-2
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Filipp Gorski
Жалко что не Маттиас Яйссле
Было бы интересно на него посмотреть в Хоффене
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Zhomkov
померещилось...)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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