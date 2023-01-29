Джокович стал вторым игроком, взявшим один ТБШ 10 раз
Новак Джокович стал чемпионом Australian Open.
Серб вторым после Рафаэля Надаля выиграл один турнир «Большого шлема» двузначное количество раз. Теперь у него 10 титулов на Australian Open, у Надаля – 14 на «Ролан Гаррос».
У Роджера Федерера, напомним, восемь побед на «Уимблдоне».
Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне
Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга
АО: 10 финалов - 10 титулов
ЮСО:9 финалов: 3 титула, 6 поражений.
Поражения:Федерер-2007, Надаль-2010, Маррей-2012, Надаль-2013,Вавринка-2016, Медведев -2021.
С одной стороны, Новак в финалах ЮСО явно небезупречен, с другой стороны, посмотрите кому он проигрывает то! Медведев в классной компании оказался)))
Лучший игрок на харде в истории, американских мастерсов вагон, а ЮСО всего 3