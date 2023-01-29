Джокович стал вторым игроком, взявшим один ТБШ 10 раз

стал чемпионом Australian Open.

Серб вторым после выиграл один турнир «Большого шлема» двузначное количество раз. Теперь у него 10 титулов на Australian Open, у Надаля – 14 на « ».

У Роджера Федерера, напомним, восемь побед на « ».

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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