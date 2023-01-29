Джокович стал вторым игроком, взявшим один ТБШ 10 раз

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open Уимблдон Ролан Гаррос рекорды GOAT Теннис

Новак Джокович стал чемпионом Australian Open.

Серб вторым после Рафаэля Надаля выиграл один турнир «Большого шлема» двузначное количество раз. Теперь у него 10 титулов на Australian Open, у Надаля – 14 на «Ролан Гаррос».

У Роджера Федерера, напомним, восемь побед на «Уимблдоне».

Джокович – чемпион Australian Open! 22-я победа на «Больших шлемах» (рекорд!) и 10-я – в Мельбурне

Джокович – снова величайший в истории. Взял 22-й «Шлем» и вернется на первую строчку рейтинга

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29 комментариев

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Пивасенин 602
Дедушка 40:15 останется третьим игроком в истории, что тоже неплохо
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patriot rossii
Всее..Бесспорная машина, мастер и чемпион..и Все таки Величайший👍👌
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Derek Apple
Глядя на цифру 14 у Надаля на Роллан Гаррос, становится не по себе, легенда!
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Антон Тимофеев
Ответ old folk
Удивительно, что всего 3 ЮСО. Лучший игрок на харде в истории, американских мастерсов вагон, а ЮСО всего 3
Джокович.
АО: 10 финалов - 10 титулов
ЮСО:9 финалов: 3 титула, 6 поражений.
Поражения:Федерер-2007, Надаль-2010, Маррей-2012, Надаль-2013,Вавринка-2016, Медведев -2021.
С одной стороны, Новак в финалах ЮСО явно небезупречен, с другой стороны, посмотрите кому он проигрывает то! Медведев в классной компании оказался)))
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Marik5
Новак величайший чемпион, надаль сегодня не уснёт!!!!!
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Dmitriy Boroda
Надалю третьего карьерного БШ еще аж два титула-АО и Уим, Новаку же достаточно взять один РГ.
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Last avenger
Спасибо Австралии, иначе у чесожопа 21 , у Новака минимум 22
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Under
Ответ Serik Kussainov
величие чемпиона проявляется и в отчаянии хейтеров )
И у кого больше?
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Buharoid
Как же обидно за подло зашакаленный Надалем прошлогодний АО. Сейчас должно было быть уже 23-21 в пользу Новака.
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369
Ответ old folk
Удивительно, что всего 3 ЮСО. Лучший игрок на харде в истории, американских мастерсов вагон, а ЮСО всего 3
у Новака все впереди
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Bayern2004
Браво МАСТЕР! 22,и дай Бог не последний!
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black11berry
Ответ Gestor_36
самые слабые по составу и по уровню игры ТБШ были Уимбилдон 22 и АО 23, и которые, как известно, зашакалил сербский табаки. псевдочемпион мусорные турниры в копилку положил, но ему никогда не сравняться с Роджером и Рафой.
Джок обыграл 2 игроков топ 5 Рублева и Циципаса, этого мало?
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Czarn
Надеюсь, сегодня все оценят величие Новака! Уникальный спортсмен и железный человек!😀
+5
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Lanapiano
Гений. Любимый волчище!!!
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Makhasamatman Buch
Если выиграет РГ, то будет единственным кто выигрывал каждый турнир по 3 раза
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N.S.A.8.5
Он даже и не включился в полную силу, одной ногой выиграл.
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Александр Романов
Величайший !!!
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Альберт Сова
Ответ Gestor_36
самые слабые по составу и по уровню игры ТБШ были Уимбилдон 22 и АО 23, и которые, как известно, зашакалил сербский табаки. псевдочемпион мусорные турниры в копилку положил, но ему никогда не сравняться с Роджером и Рафой.
Да гавно твой рафик допингист и симулянт надеюсь что больше его не кто не увидит.
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Serik Kussainov
Ответ Gestor_36
самые слабые по составу и по уровню игры ТБШ были Уимбилдон 22 и АО 23, и которые, как известно, зашакалил сербский табаки. псевдочемпион мусорные турниры в копилку положил, но ему никогда не сравняться с Роджером и Рафой.
величие чемпиона проявляется и в отчаянии хейтеров )
+9
-1
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Любитель побеждать
Великий Новак) Просто размазал. В принципе даже Даня его в ЮСО обыграл только после поражения в финале Австралии и выводов.
+5
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Кавабунга Шреддоголовый
Большой привет австралийскому чинушнику, который выгнал Новака год назад!!!
+12
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old folk
Удивительно, что всего 3 ЮСО.
Лучший игрок на харде в истории, американских мастерсов вагон, а ЮСО всего 3
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инок
Новака с победой!!! Ципе в первую очередь мастерства не хватило. И так выше головы прыгнул
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Ale_x_@ndro
Ответ Gestor_36
самые слабые по составу и по уровню игры ТБШ были Уимбилдон 22 и АО 23, и которые, как известно, зашакалил сербский табаки. псевдочемпион мусорные турниры в копилку положил, но ему никогда не сравняться с Роджером и Рафой.
Давайте будем объективны, уже сравнился и обешел)
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dimon 2.0
даешь батл джокович v соболенко !
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