Australian Open. Джокович и Циципас сыграют за титул и первую строчку рейтинга
Новак Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом в финале Australian Open. Чемпион станет первой ракеткой мира. Sports.ru проведет текстовый онлайн.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 29 января, 11.30
- Серб.
- Тоже не очень хорошо.
"Новак держится за бедро, Стёпка тут же бежит в сортир"
такие игры разума)
Надеюсь, будет норм финал, турнир в целом вышел пресным, топовых заруб было мало