Australian Open. Джокович и Циципас сыграют за титул и первую строчку рейтинга

Новак Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом в финале Australian Open. Чемпион станет первой ракеткой мира. Sports.ru проведет текстовый онлайн.

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Финал