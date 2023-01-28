Australian Open. Джокович и Циципас сыграют за титул и первую строчку рейтинга

Теги Новак Джокович Australian Open результаты ATP Стефанос Циципас Теннис

Новак Джокович сыграет со Стефаносом Циципасом в финале Australian Open. Чемпион станет первой ракеткой мира. Sports.ru проведет текстовый онлайн.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Финал

Стефанос Циципас (Греция) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
29 января, 11.30
Онлайн матча

26 комментариев

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Istianoff
Вамосы, мониторят ветки, ждут каждый матч Императора. Не подскажите, а где алхимик?? С кем он играет после трусливого бегства с этого турнира?? Новак свою часть задачи выполнил, вышел финал, где же Надаль??? Почему из года в год одно и то же происходит?)
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DjokoND
Ответ Stivi M.D.
Впереди пока Рафа. Вечность - немного дальше
испанская наркоша уже давно позади) лишь ваше больное воображение думает иначе )
+5
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Mish
да всё и так понятно :(((
+1
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Istianoff
Император, удачи тебе и здоровья!!!! Пиковый, молодой, голодный соперник. Будет очень тяжело.
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Жесткий Костас
А наших там больше нет! Жалко и позорно!!!
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Евгений Фабиянчук
Ответ Stivi M.D.
Впереди пока Рафа. Вечность - немного дальше
По подавляющему большинству измеримых показателей Ноле впереди Эль Жопи.
+2
-2
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Евгений Фабиянчук
Успехов и удачи ВЕЛИЧАЙШЕМУ Ноле!
+2
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Stivi M.D.
Ответ bars1998
Давай Серб удачи , Впереди вечность)
Впереди пока Рафа. Вечность - немного дальше
+3
-2
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Lanapiano
Победы Новаку Джоковичу! Удачи и здоровья🤞
+6
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+6
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Mr@k
вот это прикольно когда победитель берет и первую строчку, ну Цыпе надо показать очень мощный и ровный теннис, серб силен и в Австралии у него ещё +100500 к скиллу как оказывается)
+2
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+2
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Йенс Мустерманн
За чистый и честный теннис, за Стефаноса!
+4
-9
-5
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внук реала
Давай грек! Весь адекватный мир за тебя
+4
-9
-5
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твинер без замаха
- А вы кто по национальности?
- Серб.
- Тоже не очень хорошо.
+1
-3
-2
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Доминик
У Новака нагло украли как минимум 3 шлема, которые он должен был брать. Сначала линейная, изображавшая предсмертную агонию на корте и едва на получившая за это Оскара. Потом австралийское ковидобесие и охота на ведьм. Потом недопуск в США по тем же надуманным причинам. Не любит Запад сербского доминатора, и это очевидно. Так было бы 24 шлема и большой отрыв от Федалей, ради рекорда которых всё и затевалось.
+7
-2
+5
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Кавабунга Шреддоголовый
Верю в победу Шпагатовича и верю, что будет отличный финал в 4 сета хотя бы
+4
0
+4
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Helga Kl
Ответ Экспертное мнение
В адекватном мире Новак уже шел бы на 25-й Шлем. Интересно, какую палку организаторы вставят завтра? Объявят ЧС в связи нападением отряда кенгуру на армию коал в северном побережье, и отменят турнир прямо перед матчболом Джоковича, ведь народ даже такое схавает и скажут - "всё правильно сделали, нельзя играть когда происходит такое", проверенная схема.
Не парься, греки тоже не в фаворе у кенгуру), так что они хз что делать. А диаспоры то билеты купили. Уф жарко будет.
+2
-1
+1
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Экспертное мнение
В адекватном мире Новак уже шел бы на 25-й Шлем. Интересно, какую палку организаторы вставят завтра? Объявят ЧС в связи нападением отряда кенгуру на армию коал в северном побережье, и отменят турнир прямо перед матчболом Джоковича, ведь народ даже такое схавает и скажут - "всё правильно сделали, нельзя играть когда происходит такое", проверенная схема.
+5
0
+5
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Helga Kl
Ответ Tarkovski
Зато на РГ будет горячо. Карась подлечится, Надаль тоже, Зверев форму наберёт, Цыпа и Рууд на любимом покрытии. Ну и возможная битва Бигов за 23 шлем
В чашке РГ должен отражаться красивый профиль, хорош уже 🐷🥔
+4
-3
+1
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Верховенский1990
За красивый теннис и победу Новака Джоковича!
+8
-1
+7
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dedpihto59
Надеюсь завтра, Новак вернёт украденное‼️
+7
0
+7
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Tango442
Грек с неоднозначным поведением против величайшего сербского актёра… пусть победит тот, кто заслужил )
+2
-5
-3
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Tarkovski
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Представляю сцену: "Новак держится за бедро, Стёпка тут же бежит в сортир" такие игры разума) Надеюсь, будет норм финал, турнир в целом вышел пресным, топовых заруб было мало
Зато на РГ будет горячо. Карась подлечится, Надаль тоже, Зверев форму наберёт, Цыпа и Рууд на любимом покрытии. Ну и возможная битва Бигов за 23 шлем
+6
-1
+5
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Представляю сцену:
"Новак держится за бедро, Стёпка тут же бежит в сортир"
такие игры разума)
Надеюсь, будет норм финал, турнир в целом вышел пресным, топовых заруб было мало
+12
-1
+11
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Зоуи Дешанель
Новаку главное завтра не перепутать, левое или правое бедро у него болит
+6
-10
-4
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flegmatichen
На этот раз просто в трёх сетах.
+5
0
+5
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