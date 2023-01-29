Массимо Каррера: «Спартак» сводит с ума фанатов по всей Росиии, «Зенит» – только в Петербурге. Выдающиеся результаты на популярность не влияют»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Массимо Каррера Футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о популярности клуба в России.

– Почему «Спартак» популярнее «Зенита»?

– Потому что красно-белые сводят с ума болельщиков по всей Росиии, а сине-бело-голубые – только в Санкт-Петербурге.

Но нельзя не отметить, что «Зенит» добился выдающихся результатов за последние 5 сезонов. Но на популярность клуба это не влияет, – сказал Каррера.

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73 комментария

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dimitrii36
Ответ Илья Игнатьев
Ладно ахаха
рад, что ты рад
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FNT
Ответ Сергей Круглов
Скажу тебе по секрету, нам по - - й
Конечно, поэтому у вас на ВВ Зенит склоняют, здесь на ветках с негативными новостями про Зенит от ваших не продохнуть. Очевидно, что вам все равно.
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pvh-82
Ответ Трусики Бочкаревой
Еще спартак сводит с ума ветеранов клуба
И тебя
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White Bone
Собаки лают, караван идет))
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Павел Ермаков
Ответ JGOAL
думаю, что ни Спартак, ни Зенит с ума никого не сводят. Сводили бы с ума, если бы играли своими воспитанниками. В Спартаке дух потерян. За кого болеть? В Зените то же самое, одно лишь название клуба. Игры между клубами носят коммерческий характер.
Своими говоришь?Мы семь выставим,а зенит полтора.С кем играть?)))
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Игорь Замаруев
Ответ Volgogradets
спорить с этим трудно, что спартак - самый популярный клуб в России
Популярный из-за чего? Благодаря судам с Газизовым, покупке откровенного неликвида, нытья из-за судей, ора Заремы и т.д. Ну и ещё Спартак долгое время был главным позором в Европе из наших клубов) пока Зенит брал 15 очков в группе ЛЧ и выходил в ПО, Спартак отлетал от Браги и Легии:)
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RUSfan SpartakOV
Массимо знает!!!
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eugens
Ответ Slavnov
да и в питере то фанатов спартака не сильно меньше
Не сильно меньше чем в Москве? Совсем видать плохи дела у мясных.
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Павел Ермаков
Даже Массимо это понимает.)))А провинциалы всё плачут,почему их не любят.Мы хорошие,а нас не ценят.)))Судьба-с.)))
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JGOAL
думаю, что ни Спартак, ни Зенит с ума никого не сводят. Сводили бы с ума, если бы играли своими воспитанниками. В Спартаке дух потерян. За кого болеть?
В Зените то же самое, одно лишь название клуба.
Игры между клубами носят коммерческий характер.
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Илья Игнатьев
Ответ dimitrii36
рано тебе ещё для фанатского движения информацию вкладывать, подрасти, окрепни, на ноги стань
Ладно ахаха
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Ivan Ivanych
Каррера в отношении спартака - как морган в отношении роналду.
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kiper88
Вот откуда он это знает интересно? Жил в Москве,дальше гостиницы на выезде не уезжал. Самый восточный город который посетил наверняка Казань. Вообщем не знает Каррера о России ничего
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Spuki _Plai
Забавно. Чем больше побеждает Зенит, тем больше говорят о популярности Спартака и о том, что популярность куда важнее чем чемпионства !
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Сергей Лепехин
Ответ Трусики Бочкаревой
Еще спартак сводит с ума ветеранов клуба
У зенита их практически нет
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munhin
Все время забываю, меряться популярностью это провинциальные комплексы или столичная гордость ))
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Сергей Лепехин
Так и есть
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munhin
То что любит наш народ всякое ..., вам докажут миллиарды мух и они как правило не ошибаются )
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baldik
Ответ Александра Александрова
Живу в Москве и терпеть Спартак не могу и также многие мои знакомые , причем еще со времен Романцева , а сейчас это вообще не клуб , а недоразумение , потому смешны выводы итальянского тренера )
Прими слабительное, полегчает.
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baldik
Сначала Литржела, теперь Каррера отжигают.
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Ernest Imamov
За Спартак болеют и за рубежом, в Узбекистане их много. Это никак не связано с Уруновым, Спартак команда с историей, и что важно команда была гегемоном в 90ые, многие полюбили тот Спартак и болеют по инерции
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Ak4705
Ну а что, Каррера прав, поржать народ у нас любит в любом регионе, Спартаку тут нет равных 100%
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Pok_Toholo
Ответ Volgogradets
спорить с этим трудно, что спартак - самый популярный клуб в России
А с сектами всегда трудно спорить
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Илья Владимирович
Ответ Назар Игорь
Золотые слова, фанаты Спартака сошли с ума. Ай да Массимо, в самое яблочко.
я думаю, про диномо он даже не слышал)
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Илья Владимирович
Ответ Nightblackwolf
Если у Спартака цель не побеждать, а сводить с ума, то признаюсь, в Петербурге тоже сходят с ума от смеха из-за Спартака))
клоунский город, мы давно это знаем)
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