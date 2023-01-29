Массимо Каррера: «Спартак» сводит с ума фанатов по всей Росиии, «Зенит» – только в Петербурге. Выдающиеся результаты на популярность не влияют»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о популярности клуба в России.
– Почему «Спартак» популярнее «Зенита»?
– Потому что красно-белые сводят с ума болельщиков по всей Росиии, а сине-бело-голубые – только в Санкт-Петербурге.
Но нельзя не отметить, что «Зенит» добился выдающихся результатов за последние 5 сезонов. Но на популярность клуба это не влияет, – сказал Каррера.
В Зените то же самое, одно лишь название клуба.
Игры между клубами носят коммерческий характер.