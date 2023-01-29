Массимо Каррера: «Спартак» сводит с ума фанатов по всей Росиии, «Зенит» – только в Петербурге. Выдающиеся результаты на популярность не влияют»

Бывший главный тренер « » высказался о популярности клуба в России.

– Почему «Спартак» популярнее « »?

– Потому что красно-белые сводят с ума болельщиков по всей Росиии, а сине-бело-голубые – только в Санкт-Петербурге.

Но нельзя не отметить, что «Зенит» добился выдающихся результатов за последние 5 сезонов. Но на популярность клуба это не влияет, – сказал Каррера.