«Подумаешь, назвали Головина царем. Царь у нас один был в футболе». Мостовой о прозвище Головина среди фанатов «Монако»

недоволен тем, что называют царем.

Бывший игрок «Сельты» и сборной России прокомментировал то, что сайт болельщиков « » назвал хавбека команды Александра Головина царем. Кроме того, российского игрока регулярно называют царем в соцсетях «Монако».

«Вы помните, сколько раз на меня нападали и говорили, что так еще кого-то назвали. Это уже глупости. Ясно, что поколения проходят. Головин намного моложе меня. Проходит 15 лет и эта фраза опять вылезает.

Подумаешь, назвали его. Но лишний раз убеждаешься, что царь у нас был один в футболе. Его непросто так называли. Смысл на эту тему говорить», – заявил Мостовой.