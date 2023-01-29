«Подумаешь, назвали Головина царем. Царь у нас один был в футболе». Мостовой о прозвище Головина среди фанатов «Монако»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция болельщики Александр Мостовой Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой недоволен тем, что Александра Головина называют царем.

Бывший игрок «Сельты» и сборной России прокомментировал то, что сайт болельщиков «Монако» назвал хавбека команды Александра Головина царем. Кроме того, российского игрока регулярно называют царем в соцсетях «Монако».

«Вы помните, сколько раз на меня нападали и говорили, что так еще кого-то назвали. Это уже глупости. Ясно, что поколения проходят. Головин намного моложе меня. Проходит 15 лет и эта фраза опять вылезает.

Подумаешь, назвали его. Но лишний раз убеждаешься, что царь у нас был один в футболе. Его непросто так называли. Смысл на эту тему говорить», – заявил Мостовой.

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75 комментариев

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topsatan
Если много хейтят, то чувак и вправду не плох, молодец Головин
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Arty K.
Во жук, стебётся как)))
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Василий Рязанцев
Ответ Vanek1411
Именно. Почему-то любят из Бубнова делать фрика, хотя он матчасть-то знает превосходно, несмотря на свою старомодность, упёртость, догматичность, экспрессивность подачи и пр. И, сейчас ударю по больному для Сашки, лицензия у него есть.
Бубнов фрик по жизни, этого никто специально не делает
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Deutsche Fan
Мост не Царь, мост пoдcтилкa.
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Verhovn
Кто-нибудь объясните Александру, что только Романовых было 17...
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Он саМый
Ответ Recreated
На недельке "Шалик" говорил, что царями в Испании их всех так называли, не только Мостового. А помните в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", когда царская шапка на голову Савелия Крамарова упала, какое гордое он лицо сделал? Вот так и наш Мостовой!
Из россиян испанцы знали только Карпина и ооочень уважали Мостового. Это я из личного опыта.
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kokakoka
Ответ Graziano
Такое ощущение что некоторым специально звонят чтобы над ними постебаться. Спортивные чиновники, Плющенко, Мостовой, спартаковские, да и не только пенсионеры.
Похоже, так и есть. Терюшков, Журова, Кавазашвили. Это ещё Панов куда-то пропал
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Микель Венгер
Ответ ASH11
Бубнов ТТД считал, и вообще в знании матчасти был весьма хорош. Мостовой же в фамилиях путается, а порой вообще не знает, кто есть кто, не говоря уже про какой-то игровой анализ. Сравнение некорректное.
чего только стоит недоумевание от непопадания Месси в сборную лучших игроков Евро-2020
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kokakoka
Говорят, царь - ненастоящий!
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Shuller18
Ответ Vanek1411
Именно. Почему-то любят из Бубнова делать фрика, хотя он матчасть-то знает превосходно, несмотря на свою старомодность, упёртость, догматичность, экспрессивность подачи и пр. И, сейчас ударю по больному для Сашки, лицензия у него есть.
Эпатажно себя вел просто, плюс опять же странности
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Graziano
Такое ощущение что некоторым специально звонят чтобы над ними постебаться. Спортивные чиновники, Плющенко, Мостовой, спартаковские, да и не только пенсионеры.
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Bartez1986
Ответ Чукотский политпроект
Мост для нынешней молодёжи превращается в Бубнова из нулевых
Некорректное сравнение. Бубнов - экспрессивный, но по делу говорил много. Мост же вечно несет какую-то ересь. И в отличие от Моста, Бубнов потренировал, пусть и не особо успешно
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ARIGAMI ARIGAMI
Какое у него огромное самомнение
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Giggs888
Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!
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Bartez1986
Ясен пень. Царь - Кокорин. Какие могут быть вопросы
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Recreated
На недельке "Шалик" говорил, что царями в Испании их всех так называли, не только Мостового. А помните в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", когда царская шапка на голову Савелия Крамарова упала, какое гордое он лицо сделал? Вот так и наш Мостовой!
+1
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SummanenaFanat
Ответ LLiriKK
Он разве не это же, применительно, правда, к какому-то другому нашему футболисту, буквально несколько месяцев назад говорил?
Там тоже было про Головина)))))
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olegsv77@mail.ru
Футбольная слава скоротечна. Выросло новое поколение - и слава прошла. Даже Пеле многих не устраивает как король, что уж про Мостового говорить
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Амин Чич
Так-то Мостовой тоже не первый из царей
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Кукич
Головин не царь,а стеклянный маркищ
+1
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Vanek1411
Ответ Shuller18
Бубнов со странностями, но в футболе хорошо разбирался, глубоко.
Именно. Почему-то любят из Бубнова делать фрика, хотя он матчасть-то знает превосходно, несмотря на свою старомодность, упёртость, догматичность, экспрессивность подачи и пр. И, сейчас ударю по больному для Сашки, лицензия у него есть.
+5
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+5
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Любинко Друловича дрель
Ну конечно Головин не царь. Максимум принц
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Захар Кривостоев
Царь-говнарь опять выходит на связь…
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-1
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Recreated
Лжёшь собака! Аз есмь царь!
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Shuller18
Ответ ASH11
Бубнов ТТД считал, и вообще в знании матчасти был весьма хорош. Мостовой же в фамилиях путается, а порой вообще не знает, кто есть кто, не говоря уже про какой-то игровой анализ. Сравнение некорректное.
Бубнов со странностями, но в футболе хорошо разбирался, глубоко.
+12
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+12
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