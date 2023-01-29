«Подумаешь, назвали Головина царем. Царь у нас один был в футболе». Мостовой о прозвище Головина среди фанатов «Монако»
Александр Мостовой недоволен тем, что Александра Головина называют царем.
Бывший игрок «Сельты» и сборной России прокомментировал то, что сайт болельщиков «Монако» назвал хавбека команды Александра Головина царем. Кроме того, российского игрока регулярно называют царем в соцсетях «Монако».
«Вы помните, сколько раз на меня нападали и говорили, что так еще кого-то назвали. Это уже глупости. Ясно, что поколения проходят. Головин намного моложе меня. Проходит 15 лет и эта фраза опять вылезает.
Подумаешь, назвали его. Но лишний раз убеждаешься, что царь у нас был один в футболе. Его непросто так называли. Смысл на эту тему говорить», – заявил Мостовой.
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