«Вест Хэм» объявил о переходе Ингза из «Астон Виллы» за 12+3 млн фунтов

официально перешел из «Астон Виллы» в « ».

30-летний нападающий подписал со своим новым клубом контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит 12+3 млн фунтов за английского форварда.

Ингз перешел в « » из «Саутгемптона» за 25 миллионов фунтов в 2021 году.

Он забил шесть голов за «Астон Виллу» в 18 матчах текущего сезона . Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: официальный сайт «Вест Хэма»