«Вест Хэм» объявил о переходе Ингза из «Астон Виллы» за 12+3 млн фунтов

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Дэнни Ингз официально перешел из «Астон Виллы» в «Вест Хэм».

30-летний нападающий подписал со своим новым клубом контракт до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит 12+3 млн фунтов за английского форварда.

Ингз перешел в «Астон Виллу» из «Саутгемптона» за 25 миллионов фунтов в 2021 году.

Он забил шесть голов за «Астон Виллу» в 18 матчах текущего сезона АПЛ. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: официальный сайт «Вест Хэма»

4 комментария

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CoTTo
Топовый игрок
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xQcoW
Загубил себе карьеру когда-то в лузерпуле
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Lucky Z
Добротный нап, но травмы подпортили карьеру
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TravenS
Как-то необычно дёшево
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