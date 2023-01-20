«Вест Хэм» объявил о переходе Ингза из «Астон Виллы» за 12+3 млн фунтов
Дэнни Ингз официально перешел из «Астон Виллы» в «Вест Хэм».
30-летний нападающий подписал со своим новым клубом контракт до 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит 12+3 млн фунтов за английского форварда.
Ингз перешел в «Астон Виллу» из «Саутгемптона» за 25 миллионов фунтов в 2021 году.
Он забил шесть голов за «Астон Виллу» в 18 матчах текущего сезона АПЛ. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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