Атлетик — Реал: прогноз на матч 22.01.2023, чемпионат Испании

22 января, в воскресенье, «Атлетик» из Бильбао на своем поле примет мадридский «Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5.

Атлетик

«Атлетик», как это обычно и бывает, крепкий середняк чемпионата Испании, который претендует на попадание в зону еврокубков — команда Эрнесто Вальверде занимает восьмое место, отставая от четвертого места, которое дает право выступить в Лиге Чемпионов, всего на два очка.

Правда, после возобновления сезона команда из Бильбао пока выступает не слишком уверенно — «Атлетик» набрал всего два очка в трех матчах. В последнем матче чемпионата подопечные Вальверде уступили «Реал Сосьедаду» (1:3), а до этого выдали две безголевых ничьих с «Осасуной» и «Бетисом».

Зато в Кубке Испании у «Атлетика» все хорошо — команда вышла в четвертьфинал, переиграв с минимальным счетом «Эспаньол».

«У Атлетика» нет ярко выраженного лидера в атаке — целая группа футболистов забила от 3 до 5 мячей. А лучшими снайперами команды являются Иньяки Уильямс и Горка Гурусета, на счету которых пять результативных ударов.

Реал

«Реалу» надо догонять в турнирной таблице «Барселону», которая опережает команду Карло Анчелотти на три очка, поэтому в Бильбао мадридцы едут только за победой.

Вход в клубный сезон после паузы на чемпионат мира дается «Реалу» пока непросто: команда уступила в чемпионате в гостевом матче «Вильярреалу» (1:2), а затем проиграла и в финале Суперкубка Испании «Барселоне» (1:3).

Перед матчем с «Атлетиком» «Реалу» удалось взять реванш у «Вильярреала» уже в рамках Кубка Испании — опять будучи гостях «Мадрид» выиграл 3:2.

«Реал» в который раз проявил свой характер — после первого тайма «сливочные» проигрывали 0:2, но за последние полчаса матча сумели переломить ход встречи и выиграли 3:2.

Сейчас у команды Анчелотти наблюдаются явные проблемы с защитой — «Реал» пропустил восемь мячей в последних четырех встречах. Правда, сам тренер особых переживаний по этому поводу не испытывает и объясняет это тем, что команда заточена на атакующий футбол и просто не проявляет должной осторожности в обороне.

Атлетик— Реал: прогноз на матч

Букмекерская контора «Лига Ставок» не считает гостей абсолютным фаворитом матча — на победу гостей дается коэффициент 2,50. Победа «Атлетика» оценивается в 2,85, а ничейный исход — в 3,40.

В предыдущие три сезона «Реал» неизменно увозил три очка из Бильбао в рамках чемпионата, но зато «Атлетик» в прошлом сезоне выбил мадридцев из Кубка Испании.

Лучше всего в данном матче взять ТМ 2,5 за 1,95 — в последних шести очных встречах в Бильбао команды лишь раз забили на двоих больше двух голов. Эта игра в силу своей важности также должна получиться осторожной и малорезультативной.

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