Гвардиола о завершении карьеры: «Вернусь в Барселону. Буду играть в гольф каждый день, объедаться, чтобы стать славным 90-килограммовым дедушкой»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что будет делать, завершив карьеру.

«Я вернусь домой, в Барселону. Но тогда я уже буду в возрасте. Мои дети уже будут самостоятельными, и мы с женой, возможно, проведем целый год в отпуске в другом месте. Не в Нью-Йорке, а где-то еще. Но только она и я, вдвоем.

Но я вернусь в Барселону. Мне не хватает 25 градусов на протяжении 11 месяцев, еды, моря и его запаха. Распахиваешь шторы – и видишь этот блеск в глазах. Мне не хватает многих друзей, того, чтобы сидеть на стадионе и смотреть игры клуба моего сердца, многих-многих вещей, которые я сейчас делать не в состоянии.

Например, я не могу учиться готовить, путешествовать по новым местам, играть в гольф каждый день, объедаться каждый день, чтобы стать славным 90-килограммовым дедушкой. Вот что я буду делать», – сказал 52-летний Гвардиола.

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19 комментариев

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Егор Коренев
Все-таки это прекрасное чувство, когда можешь ощущать тепло солнечных лучей, скорее лето
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В. Порзингис
Тоже так хочу
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catmandoo
Залечь на дно в Барселоне
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Марслан Акматалиев
Вернись в Барсу. Как спортивный директор, например
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Егор Коренев
А ведь представьте, проснуться, светает, выйти на балкон и тебя обдувает свежий слегка теплый морской бриз...
+3
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Егор...Зуев
Ответ rigobersong
Должун о завершении карьеры на спортсе: Вернусь в деревню, отключу интернет и буду сажать картошку!:)
Ох, было бы славно
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Александра Александрова
А пока что должун терпи )))
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Егор...Зуев
Было бы славно
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AnMe
Хотелось бы посмотреть еще на совместную работу с Лео. Пеп экспериментировал над его позицией и раскрывал новые стороны. Интересно было бы сейчас понаблюдать, как бы он строил игру через Месси. Умный шарлатан😁
+2
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Spaten
Дед, а дед! Там опять дядя Юрген с колбасой пришёл!
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rigobersong
Должун о завершении карьеры на спортсе: Вернусь в деревню, отключу интернет и буду сажать картошку!:)
+2
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Денис Забелин
Объедаться чтобы не потолстеть до 90.Эх, тут бы не есть, чтобы похудеть до 90.
+5
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Виталий Мучаев
Ответ Пирс Морган
Короче, пенсия Гвардиолы - это то, что Бейл и Азар делали последние годы
Только в Мадриде))
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Anton Kortenko
наверное, надо заработать миллион. чтобы понять в чём кайф гольфа.
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Ебздрогыч
Мечтает стать Азаром и Бейлом на пенсии одновременно
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Alex Zet
Пеп, все у тебя еще впереди. 52 года не возраст
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Пирс Морган
Короче, пенсия Гвардиолы - это то, что Бейл и Азар делали последние годы
+69
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Тохир Анваров
В заголовке нужно было оставить только:"Вернусь в Барселону"
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Тимур Гарипов
Отличные планы
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