Внук Нельсона Манделы призвал освободить от угнетения Западную Сахару, контролируемую Марокко. Федерация Марокко назвала заявление «провокационным»

Теги Сборная Марокко по футболу чемпионат африканских наций Конфедерация африканского футбола Нельсон Мандела Политика Футбол

Конфедерация африканского футбола (CAF) проведет расследование слов внука Нельсона Манделы.

13 января в Алжире стартовал Чемпионат африканских наций. В этом турнире имеют право выступать только сборные из игроков внутренних чемпионатов стран.

Марокко и Алжир находятся в состоянии ожесточенного конфликта отчасти из-за Западной Сахары. Расположенный на северо-западе Африки регион Западной Сахары на протяжении десятков лет являлся колонией Испании.

В 1970-е годы с созданием Народного фронта освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) в регионе активизировалась освободительная война. В настоящее время им контролируется порядка 20% территории региона, остальная часть – Марокко.

Мандла Мандела, внук бывшего президента ЮАР, выступил на церемонии открытия турнира на стадионе в Константине, названном в честь его деда.

«Давайте бороться за освобождение Западной Сахары от угнетения. Не забывайте о последней колонии Африки, Западной Сахаре», – заявил Мандела.

Федерация футбола Марокко назвала это заявление «провокационным». В воскресенье CAF заявила, что «проведет расследование и изучит политические заявления и события на церемонии открытия Чемпионата африканских наций.

В CAF подчеркнули, что их позиция заключается в том, чтобы «быть нейтральным в вопросах политического характера».

В пятницу Марокко решило не отправлять свою команду до 23 лет на турнир после того, как Алжир отказался разрешить прямой перелет из столицы Марокко.

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко в августе 2021 года и закрыл свое воздушное пространство для всех марокканских рейсов.

Сборная Марокко U-23 выиграла два последних Чемпионата африканских наций.

Марокко из-за плохих отношений с Алжиром мимо чемпионата африканских наций. Почему так и что это за турнир?

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3 комментария

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Ковид 07.10.52
Надо обращение писать к освободителю всех угнетенных...он легко сво2 организует....
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Барсик Юрана
Нас вынудили, у нас не осталось выбора
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alexsem69
Спортс, хватит всякую ерунду впихивать в ленту футбол!!!
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