Внук Нельсона Манделы призвал освободить от угнетения Западную Сахару, контролируемую Марокко. Федерация Марокко назвала заявление «провокационным»

Конфедерация африканского футбола (CAF) проведет расследование слов внука Нельсона Манделы.

13 января в Алжире стартовал Чемпионат африканских наций. В этом турнире имеют право выступать только сборные из игроков внутренних чемпионатов стран.

Марокко и Алжир находятся в состоянии ожесточенного конфликта отчасти из-за Западной Сахары. Расположенный на северо-западе Африки регион Западной Сахары на протяжении десятков лет являлся колонией Испании.

В 1970-е годы с созданием Народного фронта освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) в регионе активизировалась освободительная война. В настоящее время им контролируется порядка 20% территории региона, остальная часть – Марокко.

Мандла Мандела, внук бывшего президента ЮАР, выступил на церемонии открытия турнира на стадионе в Константине, названном в честь его деда.

«Давайте бороться за освобождение Западной Сахары от угнетения. Не забывайте о последней колонии Африки, Западной Сахаре», – заявил Мандела.

Федерация футбола Марокко назвала это заявление «провокационным». В воскресенье CAF заявила, что «проведет расследование и изучит политические заявления и события на церемонии открытия Чемпионата африканских наций.

В CAF подчеркнули, что их позиция заключается в том, чтобы «быть нейтральным в вопросах политического характера».

В пятницу Марокко решило не отправлять свою команду до 23 лет на турнир после того, как Алжир отказался разрешить прямой перелет из столицы Марокко.

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко в августе 2021 года и закрыл свое воздушное пространство для всех марокканских рейсов.

Сборная Марокко U-23 выиграла два последних Чемпионата африканских наций.

Марокко из-за плохих отношений с Алжиром мимо чемпионата африканских наций. Почему так и что это за турнир?