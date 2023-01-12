Норди Мукиеле: «Месси не хватало титула чемпиона мира. Он вернулся в «ПСЖ» с улыбкой на лице, но она была у него и перед отъездом»
Норди Мукиеле высказался о возвращении Лионеля Месси в «ПСЖ» после чемпионата мира.
Аргентинец забил гол в матче с «Анжером» (2:0) после передачи француза.
– Что изменило возвращение Месси в команду?
– Всегда приятно играть с Лео. Сейчас он чемпион мира, и мы все рады за него. Он вернулся с улыбкой на лице, но она уже была у него и перед отъездом. Мы рады, что ему удалось забить по возвращении, это очень хорошо не только для него, но и для нас.
– Теперь все по-другому?
– Теперь он чемпион мира, вот чего ему не хватало. Ему удалось завоевать этот титул, он очень счастлив. Я рад за него.
Он вернулся, чтобы помочь нам, и он нам пригодится, учитывая матчи, которые ждут нас в Лиге чемпионов и в чемпионате, – сказал защитник «ПСЖ».
2-8 😆😆😆
2-8 😆