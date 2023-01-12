Норди Мукиеле: «Месси не хватало титула чемпиона мира. Он вернулся в «ПСЖ» с улыбкой на лице, но она была у него и перед отъездом»

высказался о возвращении в « » после чемпионата мира.

Аргентинец забил гол в матче с « » (2:0) после передачи француза.

– Что изменило возвращение Месси в команду?

– Всегда приятно играть с Лео. Сейчас он чемпион мира, и мы все рады за него. Он вернулся с улыбкой на лице, но она уже была у него и перед отъездом. Мы рады, что ему удалось забить по возвращении, это очень хорошо не только для него, но и для нас.

– Теперь все по-другому?

– Теперь он чемпион мира, вот чего ему не хватало. Ему удалось завоевать этот титул, он очень счастлив. Я рад за него.

Он вернулся, чтобы помочь нам, и он нам пригодится, учитывая матчи, которые ждут нас в Лиге чемпионов и в чемпионате, – сказал защитник «ПСЖ».