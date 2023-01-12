Норди Мукиеле: «Месси не хватало титула чемпиона мира. Он вернулся в «ПСЖ» с улыбкой на лице, но она была у него и перед отъездом»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Анжер ЧМ-2022 Норди Мукиеле Футбол

Норди Мукиеле высказался о возвращении Лионеля Месси в «ПСЖ» после чемпионата мира.

Аргентинец забил гол в матче с «Анжером» (2:0) после передачи француза. 

– Что изменило возвращение Месси в команду?

– Всегда приятно играть с Лео. Сейчас он чемпион мира, и мы все рады за него. Он вернулся с улыбкой на лице, но она уже была у него и перед отъездом. Мы рады, что ему удалось забить по возвращении, это очень хорошо не только для него, но и для нас.

– Теперь все по-другому?

– Теперь он чемпион мира, вот чего ему не хватало. Ему удалось завоевать этот титул, он очень счастлив. Я рад за него.

Он вернулся, чтобы помочь нам, и он нам пригодится, учитывая матчи, которые ждут нас в Лиге чемпионов и в чемпионате, – сказал защитник «ПСЖ».

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11 комментариев

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Sevuska
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Ответ Экспертное мнение
2-8 чем-то принципиально отличается от 2-6, 0-5 в эль-класико? по моему самое эпичное поражение в карьере Месси это 6-1 от Боливии, но вам конечно невыгодно вспоминать, что такое возможно в Южной Америке, ведь в вашем мирке Боливия команда уровня Андорки и Фарерки, раз в сто лет победят - считай праздник. Один раз стоило подпустить Месси к Эстонии - пятерку накидал впервые за сборную, больше не будем проверять, понятно где набил статку фрукт.
Для Ыкспертов 0-3 😆😆😆
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Экспертное мнение
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Ответ Sevuska
В ЛЧ Месси всегда приходится 2-8 😆
2-8 чем-то принципиально отличается от 2-6, 0-5 в эль-класико? по моему самое эпичное поражение в карьере Месси это 6-1 от Боливии, но вам конечно невыгодно вспоминать, что такое возможно в Южной Америке, ведь в вашем мирке Боливия команда уровня Андорки и Фарерки, раз в сто лет победят - считай праздник. Один раз стоило подпустить Месси к Эстонии - пятерку накидал впервые за сборную, больше не будем проверять, понятно где набил статку фрукт.
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Кино Музыка
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Лео теперь всю жизнь улыбаться будет. Везде кроме Барселоны.
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Sevuska
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Ответ Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист современности.
И легенда ЛЧ .
2-8 😆😆😆
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Игорь Климов
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Лео Месси величайший футболист современности.
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Sevuska
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Ответ Великий Алонсо
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Sevuska
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В ЛЧ Месси всегда приходится
2-8 😆
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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Тиджани Бабангида
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Титул чемпиона мира для Месси значит очень многое. Теперь он достиг всего
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Hella black
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Ответ rigobersong
А роналду вернулся с кривым лицом:)🤣🤣🤣
Он ехал то на ЧМ в шоке от ЭТХ и МЮ. А вернулся и вовсе с перекосом 🥴
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rigobersong
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Даже Французы рады победе Месси, это ли не величие!:)👑🇦🇷🥇
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rigobersong
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А роналду вернулся с кривым лицом:)🤣🤣🤣
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