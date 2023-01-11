«Валиева показывала прекрасное выступление. А за что голосовать в футболе? За то, что они все просрали?» Тарасова об опросе ВЦИОМ

Теги Артем Дзюба Татьяна Тарасова Сборная России по футболу сборная России женское катание Камила Валиева контент Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о футболе.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил об итогах опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года – ее упомянули 7% респондентов. Среди футболистов в результатах опроса был представлен только Артем Дзюба, набравший менее 1%.

«У Камилы был очень трудный год, в котором ее обижали, набрасывались западные журналисты, мешали выступать.

Но она все равно выходила и показывала прекрасное выступление, и люди это видели. Она хорошо держалась в этом году, поэтому ее и выбрали спортсменом года.

Можно сказать, что фигурное катание сейчас популярнее футбола? А за что голосовать в футболе? За то, что они все просрали?

Еще не хватало сравнивать фигурное катание с футболом. Разница очевидна», – сказала Тарасова.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

116 комментариев

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Анна Беляева
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Ответ Denis Akhmarov
Если бы не допинг скандал никто бы и не знал (кроме фанатов фигурки) кто такая Валиева
Так футболистов у нас тоже знают только фанаты футбола. Ну, Дзюбу и тех двух драчунов, да, знало чуть больше народу, но совсем не из-за их достижений в футболе. Ни Месси, ни Роналду что-то росфутбол миру не дал
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Анна Беляева
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Ответ Александр Жердин
Я вот не понимаю этого брюзжания Тарасовой. Нравится вам ФК - смотрите, ходите, восторгайтесь. Не нравится футбол? Не смотри. Только зачем лезть со своим мнением, туда где ты ничего не понимаешь? Футбол - номер 1 на всей планете. Нравится вам это или нет. И в России тоже.
В футболе не нравится не сам футбол. Ну, играют и ради бога, а объемы госфинансирования на вид спорта, который совершенно никак не проявляет себя на международной арене десятки лет. Есть лыжи, спортивная гимнастика, шортрек, легкая атлетика, которую загнали в ояень тяжелые условия задолго до всеобщего бана. Отдайте этим видам спорта то,ч то вливается в футбол. Там хоть результаты есть! А футбол, по мнению болельщиков футбола, унас игра миллионов - вот пусть миллионы и поддержат любимый вид спорта. Зачахнуть не должен при такой-то народной любви.
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Игорь Баранов
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Ну Тарасова бы развила тему, из-за чего наших футболистов отцепили от отбора на ЧМ, и кто реально все просрал. Только слабо.
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B.Jones
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Ответ Александр Жердин
Я вот не понимаю этого брюзжания Тарасовой. Нравится вам ФК - смотрите, ходите, восторгайтесь. Не нравится футбол? Не смотри. Только зачем лезть со своим мнением, туда где ты ничего не понимаешь? Футбол - номер 1 на всей планете. Нравится вам это или нет. И в России тоже.
Ну они же всё кичатся, что в ФК они первые. Хотя в единственном конкурентном виде(мужском), мы там же где и наш футбол.
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Sat397
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Камила самая любимая спортсменка - это показал опрос. Чего тут спорить? Ну не знает 99% населения Большунова - не знает. Да и фанаты футбола и хоккей, которые его сюда притащили, тоже его совсем не знают. Им лишь бы как-то уязвить Камилу, которая недосягаема. Думают если набросят здесь хейта, на несовершеннолетнюю девушку, от этого она станет менее популярна, какие же наивные))
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pas33pas
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Пора бы понять и принять, что фигуристок знают поимённо, а футболисты - некая безликая масса в составе команд. Дзюбу же широкие массы знают благодаря шуму как он победил удава.
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Mukunku 64
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Перегрелась старая , дома шубу снять забыла,
Третий день за компьютером сидит
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Александра Александрова
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Я бы Биволу отдал , двух таких боксёрищ зарешал , да еще и без единого шанса для них вообще , просто какое декларирование мирового бокса ! Однозначно для меня Бивол лучший спортсмен России 2022 года !
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Виталик Украинский
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А суперскандал на олимпиаде тоже входит в состав отличного выступления? Твое фигурное катание местечковый спорт для детского сада имени тутберидзе
К "суперскандалу" на олимпиаде больше вопросов чем к Валиевой. Проба непосредственно перед олимпиадой была отрицательная. Но вытащили пробу которая бралась гораздо ранее, результат ее не обнародовали вовремя, а придержали аккурат к олимпиаде. По правилам, ее не должны были допускать к соревнованиям, но нужен был именно скандал. Так что здесь мошенничество чистой воды.
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Ketanest
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Валиева может победить только в категории "Разочарование года". В категории лучший спортсмен Большунов вне конкуренции.
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Екатерина Прекрасная
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Так что там с судом- то?
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Алексей Тарлыков
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Все футбол покоя не даёт. По факту Валиева тоже не выиграла -деревяшка в личке. Не голосуйте за футболистов. Большунов гораздо больше заслужил, Овечкин тот же
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Volgogradets
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Валиева - это позор современного фигурного катания, она даже на чемпионате российской водокачки не первая была
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Maratik1982
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Ответ Enchanter WIZZARD
Как задолбали со своей мнимой популярностью ФК, который в мире котируется на уровне гребли. Топ 3 спортсмена года: Большунов - 3 ОЧ Бивол - победа над Канело Овечкин - мчится за рекордом Гретцки
4. Медведев( теннис)
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Александр Жердин
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Я вот не понимаю этого брюзжания Тарасовой. Нравится вам ФК - смотрите, ходите, восторгайтесь. Не нравится футбол? Не смотри. Только зачем лезть со своим мнением, туда где ты ничего не понимаешь? Футбол - номер 1 на всей планете. Нравится вам это или нет. И в России тоже.
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Denis Akhmarov
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Если бы не допинг скандал никто бы и не знал (кроме фанатов фигурки) кто такая Валиева
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Anfitan
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Ответ Enchanter WIZZARD
Как задолбали со своей мнимой популярностью ФК, который в мире котируется на уровне гребли. Топ 3 спортсмена года: Большунов - 3 ОЧ Бивол - победа над Канело Овечкин - мчится за рекордом Гретцки
Ласицкене еще....забрала свое золото, еще и федру периодически макает....
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Гарниенко не болеет за Россию
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Ответ Anneta28
Как бы не пыжилось ФК, оно никогда не будет популярнее футбола. Это аксиома.
А как же всеми узнаваемая и желанная Сашенька Трусова?
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Бабайка Бабаяра
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У старухи кукуха поехала. И причем, давно!
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Никита Мальков
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Старуха вот не может футбол не зацепить
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Хасан Акбаев
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Про..али. Ну и манеры у Тарасовой. Я был о ней высокого мнения.
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TravenS
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Ответ lutiygorgon
А ваши слова не отменяют другого главного, на просьбу социолога назвать спортсмена года, чаще всего люди называли Валиеву. И в январе 2022 года она била мировой рекорд, а в феврале на команднике прекрасно выступила 😉
Будучи допингисткой, добавлю я) и кстати, подойди к прохожему на улицеи спроси, кто лучше, Аршавин или Месси. Так вот я уверен что больше 60 процентов ответит — Аршавин. Так и тут, фигурку постоянно показывают на общедоступных каналах, а вот лыжи... С трансляциями лыж ситуацию мы знаем. И все эти мировые рекорды в фигурке мне никогда не будут понятны, всё зависит от судейства. Хотя вон та же Трусова сделала таки свой рекорд с 5 4-ми прыжками и что? А Большунов установил мировой рекорд в отрыве от 2 места на минуту, рекорд по числу медалей на одних играх
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Dmitry Aga
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Это наша национальная идея - выбрать спортсменом года человека, у которого обнаружен допинг.
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swvk5xw7zr
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Ответ Sektor_5
Говорю же - фк слишком сложный вид для твоего восприятия, даже не парься, смотри свои лыжи, бег, прыжки в длину и т.п.
😂 да, мне сложно понять, как можно оправдывать допингистов, накидывать грибы, исходя из личных симпатий и так далее по списку. Очень сложный для восприятия спорт. И вообще, вы уж определитесь, если фигурка так сложна для восприятия, то как она может быть самой популярной в стране? Популярней, чем футбол, в котором «просто пинают мячик»?
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lutiygorgon
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Ответ Вечно в бане
Да все эти опросы яйца выеденного не стоят. Никто их результаты не подделывает, просто репрезентативность выборки зашкаливает. Звонят какие-то левые челы в будний день на городской телефон с вопросом «Расскажите, кого вы считаете спортсменом года?». И кто же с ними на эту тему общается, интересно?
Если опрос яйца выеденного не стоит, почему же тут у многих горит?) мне бы позвонили - я бы ответил
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