«Валиева показывала прекрасное выступление. А за что голосовать в футболе? За то, что они все просрали?» Тарасова об опросе ВЦИОМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о футболе.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил об итогах опроса, в котором россияне назвали Валиеву спортсменом года – ее упомянули 7% респондентов. Среди футболистов в результатах опроса был представлен только Артем Дзюба, набравший менее 1%.

«У Камилы был очень трудный год, в котором ее обижали, набрасывались западные журналисты, мешали выступать.

Но она все равно выходила и показывала прекрасное выступление, и люди это видели. Она хорошо держалась в этом году, поэтому ее и выбрали спортсменом года.

Можно сказать, что фигурное катание сейчас популярнее футбола? А за что голосовать в футболе? За то, что они все просрали?

Еще не хватало сравнивать фигурное катание с футболом. Разница очевидна», – сказала Тарасова.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3