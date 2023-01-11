Эминему и 50 Cent предлагали выступить на чемпионате мира.

Об этом рассказал сам 50 Cent в эфире радиостанции Real 92.3.

«Из-за Супербоула (где 50 Cent и Эминем вместе с другими рэперами выступили в 2022-м – прим. Sports.ru) я получил запрос о выступлении на чемпионате мира, у них был бюджет в 9 миллионов долларов. Я бы получил 1 миллион, а остальные 8 достались бы ему», – сказал рэпер.

50 Cent узнал об отказе Эминема выступить на турнире в разговоре с его менеджером Полом Розенбергом.

«Мне сказали, что он не будет этого делать. Если бы мы организовали разовое шоу, то, возможно, получилось бы крупнейшее спортивное событие мира в прямом эфире», – добавил музыкант.