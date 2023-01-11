50 Cent и Эминему предлагали 9 млн долларов за выступление на ЧМ-2022. Последний отказал

Теги бизнес ЧМ-2022 50 Cent деньги музыка Футбол

Эминему и 50 Cent предлагали выступить на чемпионате мира. 

Об этом рассказал сам 50 Cent в эфире радиостанции Real 92.3.

«Из-за Супербоула (где 50 Cent и Эминем вместе с другими рэперами выступили в 2022-м – прим. Sports.ru) я получил запрос о выступлении на чемпионате мира, у них был бюджет в 9 миллионов долларов. Я бы получил 1 миллион, а остальные 8 достались бы ему», – сказал рэпер.

50 Cent узнал об отказе Эминема выступить на турнире в разговоре с его менеджером Полом Розенбергом. 

«Мне сказали, что он не будет этого делать. Если бы мы организовали разовое шоу, то, возможно, получилось бы крупнейшее спортивное событие мира в прямом эфире», – добавил музыкант.

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62 комментария

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Silky Mitts
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Ответ Вадим flanec
250 миллионов альбомов? Это же сколько в день надо сочинять композиций и соответственно выпускать. Может всё таки выпущено копий, а не альбомов.
Хаха, это и имел ввиду 😂
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Ivan Ivanchenko
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Ответ Экспертное мнение
Кореец Чонгук (вроде) выступал, азиат на азиатском ЧМ, кажется молодежь его знает лучше чем 50 цента и Еминема
Комментаторы одного из трансляторов не узнали его и назвали китайцем и в твиттере начался суший кошмар. С одной стороны подтвердили токсичность фанбазы группы, а с другой как-то не профессионально это, учитывая что о том кто это будет из каждого утюга кричали пару дней
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Вадим flanec
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Ответ Silky Mitts
Легендарный исполнитель, поднялся из нищеты, продал 250 миллионов альбомов, что больше чем Pink Floyd и the Rolling Stones, выиграл нереальное количество премий и наград, даже шейхи готовы платить дикие деньги за его присутствие. Лет через 100 его будут слушать, поэтому и величайший.
250 миллионов альбомов? Это же сколько в день надо сочинять композиций и соответственно выпускать. Может всё таки выпущено копий, а не альбомов.
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Svobodu Mne
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А один актёр хотел бесплатно выступить, тоже не срослось.
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Салесар
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Ответ xoms
Имена школьных лет, скоро их хиты станут ретро, как время то бежит
Да в принципе уже ретро
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Ivan Ivanchenko
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Ответ Hong Kil
Шейхи могли бы и Тупака пригласить, деньги то есть.
Пригласили только 1/5 от БТС, ЦА БТС в основном девочки-подростки зачем его позвали выступать на турни где ЦА взрослые мужчины, странно
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moldfan
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Думаю Маршал просто не захотел. Вообще не факт, что в этом есть какая-то позиция.

Может себе позволить. Девятью миллионами больше, девятью меньше. Его жизнь от этого, не изменится от слова вообще.

Я думаю он и на супербоуле выступил, просто из-за того что это было как трибьют к Дре. А так старик настолько культовый исполнитель, что может больше в жизни микрофон не брать. И при этом и бабла и связей будет немерено.
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Иван Иванов
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Ответ Dvin
На суперболе неплохо выступили. Но лучшее выступление было у Тимберлейка 😎
Нее, лучшее выступление на супербоуле всё же было у Бруно Марса! 😉
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Арман Мартиросян
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Ответ mr kovalsky
Комментарий удален пользователем
Я знаю как в оригинале, специально поменял)
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Арман Мартиросян
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Ответ chaotic neutral
>This is not looks Больше так не делай
Да, немного пьяный, промахнулся знатно)
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mr kovalsky
Ответ Арман Мартиросян
"This is not looks like a job for me"
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Silky Mitts
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Ответ Demitsuri
А что в нём величайшего?
Легендарный исполнитель, поднялся из нищеты, продал 250 миллионов альбомов, что больше чем Pink Floyd и the Rolling Stones, выиграл нереальное количество премий и наград, даже шейхи готовы платить дикие деньги за его присутствие. Лет через 100 его будут слушать, поэтому и величайший.
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Алексей Соловьев
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Ответ iden prime
Eminem за рубежом не выстыпуяи почти.в России небыл .он только для своей страны выступает
дело не в этом и были у него мировые туры и не один
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AnMe
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Ответ Он саМый
Никому не хочется вляпаться в это катарское позорище. Хотя постойте, одна опозорившаяся в первом матче сборная, согласилась и приняла условия игры
хорош уже. Триггерит от вас вечно ноющих.
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chaotic neutral
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Ответ Арман Мартиросян
"This is not looks like a job for me"
>This is not looks
Больше так не делай
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Ден Ден
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Эминем легенда!)
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Dimonster!
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Hi, my name is Stan and i’m your biggest fan...
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Nubreed
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Ответ Igor Shalamov
Это ещё почему?
Потому что списанная в тираж реперка живущая хитами далекого прошлого. Я вообще сомневаюсь, что значительная час зрителей открытия чм вообще в курсе того кто такой 50cent. В отличие от чингачкука
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Dvin
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На суперболе неплохо выступили. Но лучшее выступление было у Тимберлейка 😎
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Pavel Harriss
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Ответ kiper88
Как испортится репутация из-за выступления на ЧМ? Сборная США же там играла и ничего, никто в них не плюёт
Ну все же это разные вещи, не находите?
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Igor Shalamov
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Ответ Groove
50 копеек понятно дело был согласен, он, как принято у черных реперов из гетто, профукал целое состояние которое заработал на пике славы в нулевые, и только в последние годы сумел выправить финансовое положение. Лям баксов был бы ему не лишним.
Да норм у него все. Конечно он не зарабатывает как на пике. В основном колесит на корпоративах американских и продюсирует шоу. Но его и молодые девушки знают и тащатся. Не говоря уже об олдскульных пацанах. А так, конечно это не Тревис Скотт или Эминем
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iden prime
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Ответ Dani_Alves92
Думаю понятно почему. Именно поэтому Эминем не приезжает в нынешнюю Россию :(
Он тут и не был не разу
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dimonivanov
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8 к 1 - не совсем справедливое распределение )
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Igor Shalamov
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Ответ Streetbor
Я уже забыл кто выступал на этом ЧМ. А из тех кто были Шакира и Рики Мартин запомнились.
Я запомнил ещё Нелли Фуртадо на ЧЕ 2004. Хотя это конечно исключение. Ну а песню к ЧМ 18 помню, но кто исполняет вполне без памяти
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Demitsuri
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Ответ HostileAxelerat@mail.ru
За то, что величайший.
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