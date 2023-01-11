50 Cent и Эминему предлагали 9 млн долларов за выступление на ЧМ-2022. Последний отказал
Эминему и 50 Cent предлагали выступить на чемпионате мира.
Об этом рассказал сам 50 Cent в эфире радиостанции Real 92.3.
«Из-за Супербоула (где 50 Cent и Эминем вместе с другими рэперами выступили в 2022-м – прим. Sports.ru) я получил запрос о выступлении на чемпионате мира, у них был бюджет в 9 миллионов долларов. Я бы получил 1 миллион, а остальные 8 достались бы ему», – сказал рэпер.
50 Cent узнал об отказе Эминема выступить на турнире в разговоре с его менеджером Полом Розенбергом.
«Мне сказали, что он не будет этого делать. Если бы мы организовали разовое шоу, то, возможно, получилось бы крупнейшее спортивное событие мира в прямом эфире», – добавил музыкант.
Может себе позволить. Девятью миллионами больше, девятью меньше. Его жизнь от этого, не изменится от слова вообще.
Я думаю он и на супербоуле выступил, просто из-за того что это было как трибьют к Дре. А так старик настолько культовый исполнитель, что может больше в жизни микрофон не брать. И при этом и бабла и связей будет немерено.
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