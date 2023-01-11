Дакар-2023. Этап 10. Бранч победил в классе мотоциклов, Бенавидес – новый лидер ралли
В Саудовской Аравии проходит десятый этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Харад – Шейба).
Росс Бранч стал лучшим в классе мотоциклов, в то время как Кевин Бенавидес обогнал Скайлера Хоуса и Тоби Прайса и стал лидером ралли.
Ралли Дакар
11 января 2023 года
Этап 10
Мотоциклы
1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 1:44.00
2. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +0.21
3. Майкл Докерти (ЮАР, «Хускварна») +0.30
4. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +1.00
...17*. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +7.38
18*. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +8.16
Положение после этапа 10
1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 35:46.06
2. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +1.29
3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +2.10
* – текущие позиции
Соревнования в других классах продолжаются.
Леб выиграл второй этап подряд и вышел на третье место в гонке, ван Кастерен победил в классе грузовиков, лидеров в категории мотоциклов разделяют 3 секунды
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