Дакар-2023. Этап 10. Бранч победил в классе мотоциклов, Бенавидес – новый лидер ралли

В Саудовской Аравии проходит десятый этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Харад – Шейба).

Росс Бранч стал лучшим в классе мотоциклов, в то время как Кевин Бенавидес обогнал Скайлера Хоуса и Тоби Прайса и стал лидером ралли.

Ралли Дакар

11 января 2023 года

Этап 10

Мотоциклы

1. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») – 1:44.00

2. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +0.21

3. Майкл Докерти (ЮАР, «Хускварна») +0.30

4. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +1.00

...17*. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +7.38

18*. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +8.16

Положение после этапа 10

1. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 35:46.06

2. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +1.29

3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +2.10

* – текущие позиции

Соревнования в других классах продолжаются.

Леб выиграл второй этап подряд и вышел на третье место в гонке, ван Кастерен победил в классе грузовиков, лидеров в категории мотоциклов разделяют 3 секунды

Маршрут ралли и расписание этапов