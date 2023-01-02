Ван Дейк о том, что толкнул Паредеса в 1/4 ЧМ-2022: «Обычно я так не делаю. Это произошло на эмоциях, все мы люди»

Вирджил ван Дейк вспомнил инцидент с в четвертьфинале ЧМ-2022.

Хавбек « » спровоцировал массовую стычку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды – (2:2, по пенальти – 3:4), умышленно выбив мяч в скамейку запасных соперника. Ван Дейк подбежал к Паредесу и толкнул его, после чего аргентинец рухнул на газон.

«Конечно, обычно я так не поступаю. Но это произошло в запале, я был на эмоциях. Все мы люди, такое случается. В любом случае это подстегивает меня, потому что я хочу добиваться успеха со сборной.

Чувствую, что у нас отличная команда. С возвращением Кумана начинается новая эра, появилось много молодых ребят. Надеюсь, летом мы сможем добиться положительных результатов в Лиге наций.

Это будет отличным шагом. Я очень хочу выиграть этот турнир, несмотря на то, что в конце сезона все уже измотаны», – сказал защитник « ».

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