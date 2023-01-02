Ван Дейк о том, что толкнул Паредеса в 1/4 ЧМ-2022: «Обычно я так не делаю. Это произошло на эмоциях, все мы люди»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Вирджил ван Дейк Леандро Паредес Футбол

Вирджил ван Дейк вспомнил инцидент с Леандро Паредесом в четвертьфинале ЧМ-2022.

Хавбек «Ювентуса» спровоцировал массовую стычку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина (2:2, по пенальти – 3:4), умышленно выбив мяч в скамейку запасных соперника. Ван Дейк подбежал к Паредесу и толкнул его, после чего аргентинец рухнул на газон.

«Конечно, обычно я так не поступаю. Но это произошло в запале, я был на эмоциях. Все мы люди, такое случается. В любом случае это подстегивает меня, потому что я хочу добиваться успеха со сборной.

Чувствую, что у нас отличная команда. С возвращением Кумана начинается новая эра, появилось много молодых ребят. Надеюсь, летом мы сможем добиться положительных результатов в Лиге наций.

Это будет отличным шагом. Я очень хочу выиграть этот турнир, несмотря на то, что в конце сезона все уже измотаны», – сказал защитник «Ливерпуля».

Вирджил ван Дейк: «Сейчас «Ливерпуль» не думает о титуле, но этот сезон может стать безумным»

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29 комментариев

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Бродяга-симпатяга
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папуас
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ДЖИН
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Ответ corazón blanco
Вы так говорите, как будто Паредес белый и пушистый.
Ван Дейк сзади подбежал чтобы толкнуть его как крыса используя свою массу. Паредес дерзкий но он не трус. Нидерландцы были хамьем еще до игры с Аргами.
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corazón blanco
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Ответ ДЖИН
Наглец сбил его ударив в спину. Паредес был на Рамсе с целым стадом обезумевших нидерафриканцев.
Вы так говорите, как будто Паредес белый и пушистый.
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ДЖИН
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Наглец сбил его ударив в спину. Паредес был на Рамсе с целым стадом обезумевших нидерафриканцев.
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Coyote_toxa
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Ответ GuruFutbola
Ждем, что по этому поводу скажет юзер под ником «Ман Сити»
13 минут всего пришлось ждать)))
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Coyote_toxa
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Вирдж, такому можно было смело и подзатыльник выписать
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Анатолий Смирнов
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С возвращением Кумана будет настоящий кумар.
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Данил Гуло
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Ответ rigobersong
Так если бы ты стоял и не ожидал, что в тебя на скорости влетит 100 килограммовый кусок сала, ты бы так же отлетел:)
100 килограммовый кусок сала ?
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charly001
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Жаль что только толкнул
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Кукич
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Я бы врезал в морду провокатора . Паредес выходил заниматься "симеоновщиной"
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Раиль Хафизов
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Ответ Phantomm
Но отлетел Паредес знатно,
Причем не руками толкнул, а грудью, показав кто чего стоит
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Yri Yrov
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Ответ rigobersong
Так если бы ты стоял и не ожидал, что в тебя на скорости влетит 100 килограммовый кусок сала, ты бы так же отлетел:)
И да Ван Дейк правильно сделал на его месте вообще сломал бы этого скота паредаса
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Yri Yrov
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Ответ rigobersong
Так если бы ты стоял и не ожидал, что в тебя на скорости влетит 100 килограммовый кусок сала, ты бы так же отлетел:)
Он человек а не свинья, чтоб обзывали салом
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ alexLA
Шикарно было как Паредас пнул мяч в скамейку запасных- долго угарал😂круто иметь такого игрока как Паредас у себя в команде, который может спровоцировать и сыграть грязно- нравятся такие игроки.
Ага шикарно. Паредес вышел и начал заводить игроков соперника, которые были мертвые по игре и без эмоций
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bam bam
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Все правильно сделал. Это выглядело шикарно. Паредес один из самых грязных и подлых игроков
Правильно что Ван Дейк напал первым и не ждал пока Паредес нападет на него ?)))
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vals1702
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эту аргентинскую мра.ь некому проучить по-настоящему
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Ман Сити
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Не ври, деревяшка, постоянно такие провокации от тебя. Вообще гнать со сборной надо, мало того привозит, еще и как капитан просто полный ноль.
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Пирс Морган
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Ребята с тренером сами обстановку перед матчем накалили
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alexLA
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Все правильно сделал. Это выглядело шикарно. Паредес один из самых грязных и подлых игроков
Шикарно было как Паредас пнул мяч в скамейку запасных- долго угарал😂круто иметь такого игрока как Паредас у себя в команде, который может спровоцировать и сыграть грязно- нравятся такие игроки.
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АРТУР АЛИЕВ
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Все правильно сделал. Это выглядело шикарно. Паредес один из самых грязных и подлых игроков
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Андрей Гаврилов
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По делом ему
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GuruFutbola
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Ждем, что по этому поводу скажет юзер под ником «Ман Сити»
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rigobersong
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Ответ Phantomm
Но отлетел Паредес знатно,
Так если бы ты стоял и не ожидал, что в тебя на скорости влетит 100 килограммовый кусок сала, ты бы так же отлетел:)
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rigobersong
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Голландская гопота разочаровала, хорошо что их карма настигла моментально:)
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Юрий Кечко
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Ответ •milord•
Да не парься. Ты мог бы и ножом его пырнуть, и в глазах кринжибоев7 это все равно выглядело бы адекватным поведением, не заслуживающим ответной реакции
И в Спартак перейти
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