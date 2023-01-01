Уорд-Проуз забил 15-й гол со штрафного в АПЛ. До рекорда Бекхэма – 3 мяча

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм рейтинги Саутгемптон Джеймс Уорд-Проуз Футбол

Джеймс Уорд-Проуз забил 15-й гол со штрафного за карьеру в АПЛ.

Полузащитник «Саутгемптона» стал автором единственного мяча своей команды в матче 18-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:2).

Он сравнял счет во втором тайме, а в первом – забил в свои ворота. 

В текущем сезоне Премьер-лиги в активе 28-летнего игрока 3 гола в 17 играх. 

По числу голов со штрафных за карьеру (15) он занимает 2-е место в истории АПЛ. На первом идет Дэвид Бекхэм (18). 

18 комментариев

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QWertY
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Эта статистика ещё раз показывает насколько Бэкхэм переоценён За 10 лет 18 штрафных ,а его мастером штрафных считают
Эта статистика показывает, что ты еще в пеленках ходил, когда Бэкс разрывал)
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Амон
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Эта статистика ещё раз показывает насколько Бэкхэм переоценён За 10 лет 18 штрафных ,а его мастером штрафных считают
Он помимо АПЛ , забивал стабильно штрафные в сборной, ла лиге, МЛС.
Это ещё раз показывает, какие тупые фанаты гнома, которые футбол начали смотреть с 2009
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corazón blanco
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Ответ rigobersong
Жуниньо Пернабукано гений штрафных ударов, бэкхэм распиаренный британский брусок:)
65 голов со штрафных - очень сильный показатель, не стоит принижать Бекхэма.
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Johnie
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Удивляет, насколько Ворд-Проуз до сих не пошел на повышение
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Roy Makaay
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Эта статистика ещё раз показывает насколько Бэкхэм переоценён За 10 лет 18 штрафных ,а его мастером штрафных считают
Но тем не менее никто в АПЛне забил со штрафных больше него, хотя многие отыграли всю карьеру в Англии, а Бэкс уехал в 27 лет.
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abdulkaderkeita
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Эта статистика ещё раз показывает насколько Бэкхэм переоценён За 10 лет 18 штрафных ,а его мастером штрафных считают
Это ещё раз показывает, насколько ты некомпетентен в футболе. У него за всю карьеру 65 голов со штрафных. Если мозги есть, то сам оценишь свою фразу про "переоцененность".
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rigobersong
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Жуниньо Пернабукано гений штрафных ударов, бэкхэм распиаренный британский брусок:)
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rigobersong
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Ответ crazy_elky
У Бэкхема всего 18? Я думал побольше
Конечно думал, потому что это был самый распиаренный игрок того времени:) Как он играл вообще?:) Кроме стандартов и навесов ничего на поле не умел, сейчас с его навыками он бы и играл в середняках:) А я вот его хорошо помню как он бездарно играл в реале, как этот галактикос унижал Рональдиньо, и если честно даже Сантьяго Солари был более сильным и разносторонним футболистом, чем это британское полено:)
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Эта статистика ещё раз показывает насколько Бэкхэм переоценён За 10 лет 18 штрафных ,а его мастером штрафных считают
Очень лёгкая манипуляция фактами, Бэкхем уехал из АПЛ в 27 лет, он по вашему с 17 лет бил штрафные в МЮ?
+13
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Abdu Giyasov
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Эта статистика ещё раз показывает насколько Бэкхэм переоценён За 10 лет 18 штрафных ,а его мастером штрафных считают
У Бекхема 65 штрафных
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wadwill13
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Эта статистика ещё раз показывает насколько Бэкхэм переоценён За 10 лет 18 штрафных ,а его мастером штрафных считают
У бекхема всего два суперскилла было всегда. 1) великолепная правая которая кидает на несколько десятков метров либо тебе строго в ногу либо в место где ты будешь относительно твоей скорости бега. Это феноминпльный талант мегаскилла. 2) пиаркомпания. На тот момент он был наверное самый пропиаренный. Но одного даже хоть и мегаскила недостаточно как по мне. Он оказался там где надо в нужное время как говорится. Сейчас он бы пылил в середняке. Но его подачи на ход.... это прямо вау...
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Джа-Джа Бинкс
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Ответ crazy_elky
У Бэкхема всего 18? Я думал побольше
Да тут удивительно, что рекорд АПЛ по штрафным какие-то 18 голов. Это несерьёзно.
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кuraakula belov
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Надо в этом сезоне ставить рекорд, а то вылетят еще
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crazy_elky
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Ответ wadwill13
Странно правда? Профи по штрафным всего 18 голов за 10 лет примерно. Марадона со штрафных за первые 4 года в наполи забил 16 вроде. Но его мастером штрафных официально не считают.
Да, очень забавно конечно. Я в детстве помню все во дворе ассоциировали Бэкхема с голом со штрафного. И во всяких FIFA и PES у него нереально крутой скил штрафных был.

Но мы теперь на примере футболистов и других спортсменов знаем как работает британская пиар машина )
Эмма Радукану не даст соврать.
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Фанат Лионеля Месси
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Эта статистика ещё раз показывает насколько Бэкхэм переоценён
За 10 лет 18 штрафных ,а его мастером штрафных считают
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wadwill13
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Ответ crazy_elky
У Бэкхема всего 18? Я думал побольше
Странно правда? Профи по штрафным всего 18 голов за 10 лет примерно. Марадона со штрафных за первые 4 года в наполи забил 16 вроде. Но его мастером штрафных официально не считают.
+2
-7
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crazy_elky
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У Бэкхема всего 18? Я думал побольше
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gusilebedi
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Главное не вылететь раньше
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