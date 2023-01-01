Уорд-Проуз забил 15-й гол со штрафного в АПЛ. До рекорда Бекхэма – 3 мяча

забил 15-й гол со штрафного за карьеру в АПЛ.

Полузащитник « » стал автором единственного мяча своей команды в матче 18-го тура АПЛ с « » (1:2).

Он сравнял счет во втором тайме, а в первом – забил в свои ворота.

В текущем сезоне Премьер-лиги в активе 28-летнего игрока 3 гола в 17 играх.

По числу голов со штрафных за карьеру (15) он занимает 2-е место в истории . На первом идет (18).