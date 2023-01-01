Уорд-Проуз забил 15-й гол со штрафного в АПЛ. До рекорда Бекхэма – 3 мяча
Джеймс Уорд-Проуз забил 15-й гол со штрафного за карьеру в АПЛ.
Полузащитник «Саутгемптона» стал автором единственного мяча своей команды в матче 18-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:2).
Он сравнял счет во втором тайме, а в первом – забил в свои ворота.
В текущем сезоне Премьер-лиги в активе 28-летнего игрока 3 гола в 17 играх.
По числу голов со штрафных за карьеру (15) он занимает 2-е место в истории АПЛ. На первом идет Дэвид Бекхэм (18).
Это ещё раз показывает, какие тупые фанаты гнома, которые футбол начали смотреть с 2009
Но мы теперь на примере футболистов и других спортсменов знаем как работает британская пиар машина )
Эмма Радукану не даст соврать.
За 10 лет 18 штрафных ,а его мастером штрафных считают