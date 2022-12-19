Где смотреть Вальядолид – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 30 декабря
В пятницу, 30 декабря, сыграют Вальядолид и Реал Мадрид в 15 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 23:30 по московскому времени.
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