Акунья из-за травмы не выйдет в старте Аргентины на финал ЧМ-2022. Его заменит Тальяфико

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Маркос Акунья из-за травмы не выйдет в старте Аргентины на финал ЧМ-2022.

Защитник «Севильи» изначально был включен в стартовый состав, но затем стало известно, что с первых минут он не выйдет. Его заменил Николас Тальяфико.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, в котором сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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