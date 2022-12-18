Акунья из-за травмы не выйдет в старте Аргентины на финал ЧМ-2022. Его заменит Тальяфико

из-за травмы не выйдет в старте Аргентины на финал ЧМ-2022.

Защитник «Севильи» изначально был включен в стартовый состав, но затем стало известно, что с первых минут он не выйдет. Его заменил .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала , в котором сыграют и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ