Акунья из-за травмы не выйдет в старте Аргентины на финал ЧМ-2022. Его заменит Тальяфико
Маркос Акунья из-за травмы не выйдет в старте Аргентины на финал ЧМ-2022.
Защитник «Севильи» изначально был включен в стартовый состав, но затем стало известно, что с первых минут он не выйдет. Его заменил Николас Тальяфико.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022, в котором сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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