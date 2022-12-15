У Франции 7 побед подряд в плей-офф ЧМ с 2018 года. Больше было только у Бразилии – 9
Франция продлила победную серию в плей-офф чемпионатов мира.
Команда Дидье Дешама одержала победу над Марокко в полуфинале ЧМ-2022 со счетом 2:0.
Таким образом, сборная Франции выиграла все семь матчей плей-офф чемпионатов мира с 2018 года.
Только у Бразилии было больше побед подряд в плей-офф турнира – 9 побед в 1958-1970 годах.
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