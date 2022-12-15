У Франции 7 побед подряд в плей-офф ЧМ с 2018 года. Больше было только у Бразилии – 9

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2018 FIFA рекорды чемпионат мира ЧМ-2022 Футбол

Франция продлила победную серию в плей-офф чемпионатов мира.

Команда Дидье Дешама одержала победу над Марокко в полуфинале ЧМ-2022 со счетом 2:0.

Таким образом, сборная Франции выиграла все семь матчей плей-офф чемпионатов мира с 2018 года.

Только у Бразилии было больше побед подряд в плей-офф турнира – 9 побед в 1958-1970 годах.

Франция идет на защиту титула ЧМ. Такое удавалось только двум сборным

Франция трижды вышла в финал ЧМ в XXI веке и 4-й раз за 7 последних турниров

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные