У Франции 7 побед подряд в плей-офф ЧМ с 2018 года. Больше было только у Бразилии – 9

Франция продлила победную серию в плей-офф чемпионатов мира.

Команда Дидье Дешама одержала победу над Марокко в полуфинале со счетом 2:0.

Таким образом, сборная выиграла все семь матчей плей-офф чемпионатов мира с 2018 года.

Только у было больше побед подряд в плей-офф турнира – 9 побед в 1958-1970 годах.

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