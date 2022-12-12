Кан об ошибке в финале ЧМ-2002 с Бразилией: «Два миллиарда людей наблюдали за моим провалом. Фанаты соперников кричали по-обезьяньи, бросали в меня бананы много лет»

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Оливер Кан рассказал о давлении фанатов из-за ошибки в финале ЧМ-2002.

В решающем матче против Бразилии немецкий голкипер допустил ошибку, неудачно отбив удар на Роналдо, который воспользовался этим и открыл счет. Немецкая сборная в итоге уступила со счетом 0:2.

«Два миллиарда людей наблюдали за моим провалом. В течение многих лет фанаты соперников кричали по-обезьяньи, бросали в меня бананы. Сначала это было смешно, но в какой-то момент стало унизительно. Было уже неприятно», – сказал генеральный директор «Баварии».

В то время Кан даже вынужден был обратиться к помощи психолога.

«Я рад, что сейчас мы живем в такое время, когда можно открыто говорить на эти темы и это не приведет к стигматизации.

Тогда было так: «Ради Бога, это не должно стать достоянием общественности ни при каких обстоятельствах». То, что ты должен был это скрывать, оказывало еще большее давление», – добавил Кан.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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