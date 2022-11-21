Френки де Йонг: «Надеюсь провести в «Барсе» еще 8-10 лет. Жить тут – идеально»

Полузащитник Френки де Йонг заявил о желании как можно дольше играть за «Барселону».

«Я счастлив в «Барселоне». Здорово, когда я выхожу на поле, да и жить в этом месте – идеально.

Я хочу играть здесь настолько долго, насколько это возможно. Я лично надеюсь на то, что проведу тут еще 8-10 лет», – сказал хавбек сборной Нидерландов De Telegraaf.

Де Йонг играет за «Барселону» с сезона-2019/20. В нынешнем чемпионате он провел 13 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.