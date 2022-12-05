Бразилия — Южная Корея — 4:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 05.12.2022

На стадии ⅛ финала Чемпионата мира по футболу в Катаре 5 декабря на стадионе «Рас Абу Абуд» в Дохе встретились сборные Бразилии и Южной Кореи. Пара вышла довольно неожиданная, в первую очередь, благодаря южнокорейцам, которые в последний день предварительного этапа смогли обыграть команду Португалии и занять второе место в группе Н. Бразильцы в тот же день уступили сборной Камеруна, но это не помешало им занять первое место в группе G. Мало кто сомневался в победе пентакампеонов, так оно и получилось.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Впрочем, южнокорейцы довольно уверенно начали матч и первые пять минут играли с бразильцами на равных. Но затем провал на левом фланге обороны, Рафинья делает прострел в штрафную, где Винисиус Жуниор оказался совершенно один. Времени у него было много, он подработал мяч и забил. А спустя четыре минуты Чжон У Ен в своей штрафной нарушает правила против Ришарлисона, и Неймар уверенно реализует пенальти. Не прошло и трети тайма, а счет уже был 2 : 0 в пользу бразильцев. Теперь уже тем более сборной Южной Кореи терять было нечего, и она ответила дальним ударом Хван Хи Чхана, Аллисон перевел мяч на угловой. Бразильцы стали играть на контратаках и на исходе второй трети тайма разыграли великолепную комбинацию. Ришарлисон вышел один на один с голкипером и спокойно пробил мимо него в угол ворот. Корейцы вновь ответили опасным моментом, и вновь пришлось вступать в игру Аллисону. Но в целом было понятно, что игра сделана. 36-я минута — очередная контратака бразильцев. Винисиус Жуниор по левому флангу врывается в штрафную соперника и черпачком забрасывает мяч в центр штрафной, куда набежал Лукас Пакета и пробил в угол, увеличив преимущество своей команды. На последних минутах тайма Пакета и Ришарлисон могли забить свои вторые мячи, но тщетно, голкипер Ким Сон У каждый раз спасал свою команду. Шесть ударов в створ ворот — четыре гола, и второй тайм превратился в формальность.

Второй тайм начался с подавляющего преимущества бразильцев по владению мячом. На 54-й минуте мог забивать Рафинья, но в очередной раз вратарь оказался на высоте. И на 62-й минуте он мог забивать, результат тот же.. Спустя шесть минут шанс забить был уже у корейцев, но Аллисон решил до поры до времени не пропускать, вытащив два удара с близкого расстояния. Футболисты сборной Южной Кореи не оставляли попыток сократить разрыв в счете. В середине тайма пришло время замен, которые сделали оба тренера. В конце концов азиатская команда добилась своего и сделала это очень красиво. Полузащитнику Пайк Сын Хо удался сильный удар из-за штрафной площади, и мяч попал в угол ворот. Гол престижа южнокорейцам забить все-таки удалось, и на него они точно наиграли. Сборная Бразилии в четвертьфинале сыграет с хорватами.

Видеообзор матча Бразилия — Южная Корея