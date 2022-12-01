Стам видит Компани тренером Бельгии: «Мартинес – хороший специалист, но на бумаге команда интересная, а на поле недостаточно хороша»

Теги Венсан Компани Яп Стам Сборная Бельгии по футболу Бернли чемпионшип Роберто Мартинес Футбол

Экс-защитник Яп Стам допустил назначение Венсана Компани главным тренером сборной Бельгии.

«Я могу представить, что в конечном счете он возглавит Бельгию, потому что сейчас он очень хорошо работает. Его тренерская карьера развивается правильно, нужно поработать на разных уровнях с различными игроками, прежде чем устраиваться в сборную. И в «Бернли» он хорош, продолжит в том же духе – сможет попасть в АПЛ, сделать следующий шаг.

Роберто Мартинес – очень хороший специалист. У него есть определенная философия, он знает, как должна играть его команда.

Сейчас у Бельгии есть несколько возрастных игроков, и ей нужно освежать состав. На бумаге у нее очень интересная команда, но на поле она недостаточно хороша», – сказал Стам Football Betting. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные