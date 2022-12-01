Стам видит Компани тренером Бельгии: «Мартинес – хороший специалист, но на бумаге команда интересная, а на поле недостаточно хороша»

Экс-защитник Яп Стам допустил назначение главным тренером сборной .

«Я могу представить, что в конечном счете он возглавит Бельгию, потому что сейчас он очень хорошо работает. Его тренерская карьера развивается правильно, нужно поработать на разных уровнях с различными игроками, прежде чем устраиваться в сборную. И в он хорош, продолжит в том же духе – сможет попасть в АПЛ, сделать следующий шаг.

– очень хороший специалист. У него есть определенная философия, он знает, как должна играть его команда.

Сейчас у Бельгии есть несколько возрастных игроков, и ей нужно освежать состав. На бумаге у нее очень интересная команда, но на поле она недостаточно хороша», – сказал Стам Football Betting.

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