Матч Мексики с Аргентиной стал самым популярным в истории мексиканского телевидения – 40,5 млн зрителей. Также он побил рекорд для игр групп ЧМ на испаноязычном ТВ в США

Матч Аргентины и Мексики на побил рекорд просмотров испаноязычного телевидения США.

В общей сложности на канале Telemundo и вещательных сервисах Telemundo и Peacock матч посмотрели 8,9 миллиона зрителей.

Таким образом, матч сборных Аргентины и Мексики (2:0), начавшийся в субботу в 14:00 по времени восточного побережья США, стал самым просматриваемым матчем групповых стадий чемпионатов мира. Предыдущий рекорд – 5,7 миллиона зрителей – принадлежал матчу Бразилии и Сербии (2:0), прошедшему 24 ноября.

В Мексике поединок с Аргентиной стал самым просматриваемым за всю историю телевещания – в общей сложности его посмотрело 40,5 миллиона человек. 21,1 миллиона зрителей посмотрели матч в эфире Televisa-TUDN, а еще 19,4 миллиона – на TV Azteca.