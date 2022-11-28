Бразилия — Швейцария — 1:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 28.11.2022

В матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла Швейцарию. Победный гол забил Каземиро.

Матч между Бразилией и Швейцарией стал встречей двух лидеров группы G: обе команды успешно стартовали на мундиале и набрали в первом туре по три очка.

Бразильцы обыграли сербов со счетом 2:0 благодаря дублю Ришарлисона (особенно хорош был его второй гол ударом ножницами), но потеряли своего лидера Неймара. Сербы устроили на игрока французского «ПСЖ» настоящую охоту, сфолили на Неймаре девять раз, и в итоге одно из нарушений стало фатальным. У бразильца сильно распух голеностоп, но, тем не менее, Неймар рассчитывает, что его команда пройдет далеко, и он еще сможет выйти на поле в Катаре.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Швейцарцы же в свою очередь в стартовом матче были сильнее Камеруна благодаря точному удару уроженца этой африканской страны Бреэля Эмболо — 1:0.

В первые минуты команды как будто присматривались друг к другу и играли на невысоких скоростях, поэтому и голевые моменты создавать не получалось.

Первый острый момент возник только на 27-й минуте — Рафинья сделал навес в район вратарской, Винисиус Жуниор в касание замыкал, но швейцарцев спас Ян Зоммер.

Еще через три минуты Рафинья сам решился на удар после смещения с фланга в центр, но и с его ударом справился опытный вратарь европейской сборной.

Швейцарцы смогли ответить по настоящему опасным моментом только на 39-й минуте — Рубен Варгас получил мяч в штрафной площади бразильцев, развернулся и уже готов был нанести удар по воротам, но его вовремя накрыли защитники сборной Бразилии.

В самом конце первого тайма соперники обменялись угловыми, но выгоды из стандартных положений никто извлечь не сумел.

Второй тайм начался интереснее, и команды сумели обменяться хорошими попытками обострить игру: у швейцарцев опасно пробивал Варгас, а в ответной атаке Ришарлисон не сумел замкнуть прострел Винисиуса.

На 64-й минуте мяч и вовсе побывал в сетке: Винисиус убежал к воротам швейцарцев и сумел переиграть Зоммера, но ВАР увидел офсайд.

В середине второго тайма тренеры команд Тите и Мурат Якин начали массово делать замены, игра ускорилась, и вскоре это вылилось в первый гол в матче.

Его забили бразильцы — Родриго нашел в штрафной площади Каземиро, игрок «Манчестер Юнайтед» пробил внешней стороной стопы, и мяч, едва коснувшись Мануэля Аканджи, залетел впритирку со штангой.

До конца матча счет больше не менялся, хотя моменты у бразильцев для этого были. Таким образом пентакампеоны одержали вторую победу в Катаре и вслед за Францией досрочно вышли в плей-офф.

Заключительные матчи в этой группе пройдут 2 декабря: бразильцы встретятся с Камеруном, и а швейцарцы — с Сербией.

Видеообзор матча Бразилия — Швейцария