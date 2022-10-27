Второй бомбардир в истории сборных Даеи задержан во время протестов спецслужбами Ирана

Бывший полузащитник сборной Ирана Али Даеи задержан в ходе протестов в стране.

Как передает Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на курдскую правозащитную организацию Hengaw, второй бомбардир в истории национальных команд находился в отеле в городе Секкез вместе с бывшим иранским вратарем Хамедом Лаком.

Утверждается, что за ними вели наблюдение спецслужбы, отвечающие за безопасность, и оба бывших футболиста были взяты под стражу тогда, когда у началась одна из акций протеста.

Ранее Даеи в социальных сетях выступал в поддержку движения, развернувшегося после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Даеи забил за Иран 109 голов и до сентября 2021 года являлся лучшим бомбардиром в истории сборных. Его опередил Криштиану Роналду, представляющий Португалию.

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